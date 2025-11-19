Öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarının sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen programa İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Samsun Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, İlkadım İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ile çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

“ALIŞKANLIKLARI DAHA SAĞLIKLI HALE GETİRECEĞİZ”

Etkinlikte konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, projenin amacını şöyle özetledi:

“2025-2026 eğitim-öğretim yılı başında üç kurum olarak iş birliği protokolüne imza attık. Bu projeyle çocuklarımızın bedensel, ruhsal ve sosyal sağlıklarını korumayı, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı ve okul sağlığı hizmetlerini en etkin şekilde sunmayı hedefliyoruz. Okullarımızda bilgilendirme etkinlikleri düzenliyor, sağlık taramaları yapıyor ve projeye özel materyaller hazırlıyoruz. İlkadım Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımız için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz.”