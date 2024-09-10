İlkan Karaman'ın cenazesi toprağa verildi

Kaynak: DHA
İlkan Karaman'ın cenazesi toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman defnedildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde pazar günü saat 02.30 sıralarında 1,16 promil alkollü olduğu belirlenen Emre Ali Önder'in kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil, eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarptı.

Kazada İlkan Karaman, hayatını kaybetti. Karaman'ın cenazesi, ailesi tarafından alınarak Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine getirildi.

Karaman için öğle vakti Karaağaç Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candar Yüceer, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, kadın ve erkek basketbolcular katıldı. Karaman'ın formasını giydiği kulüpler de cenazeye çelenk gönderdi.

Cenazede taziyeleri kabul eden baba İlhan Karaman'ın büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Cenazede, Karaman'ın yakınları da uzun süre gözyaşı döktü. Karaman'ın cenazesi, daha sonra Fatih Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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