İlkay Gündoğan Barcelona'dan ayrılabilir

Yeni transferi İlkay Gündoğan'ın lisansını hala çıkaramayan Barcelona yönetimi 12 Ağustos'a kadar bu problemi çözemezse yıldız futbolcu sözleşmesini sonlandırabilir.

İlkay Gündoğan Barcelona'dan ayrılabilir

Editör: Fatma Demirkaya

2016’dan beri formasını giydiği Manchester City’den ayrılarak İspanyol devi Barcelona’ya transfer olan İlkay Gündoğan’ın takımdaki geleceği belirsiz.

LİSANSI HALA ÇIKARILAMADI
Barcelona ve İlkay Gündoğan, lisansının 12 Ağustos'a kadar çıkarılması için anlaşmaya varmıştı. La Liga'nın başlamasına 8 gün kalmasına rağmen oyuncunun lisansı hala çıkarılamadı.

SÖZLEŞMESİNİ SONLANDIRABİLİR
Barcelona lisans problemini çözemezse milli futbolcu, La Liga ekibi ile sözleşmesini sonlandırmaya hak kazanacak.

Mali sıkıntılarla boğuşan Barcelona oyuncu satışı gerçekleştirmeden yeni oyuncuya lisans çıkaramıyor.

Barcelona, 12 Ağustos'a kadar İlkay Gündoğan'ın lisansını çıkaramazsa yıldız futbolcu istediği kulübe transfer olabilecek.

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