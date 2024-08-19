İlkay Gündoğan çaresiz kaldı

Yaz transfer dönemi boyunca Barcelona’nın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan ile ilgilenen Galatasaray beklemeye geçti.

BARCELONA AYRILMASINI İSTİYOR

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Barcelona ise oyuncuya 30 Ağustos’tan önce ayrılması için baskı yapmaya başladı.

Barcelona’nın, yıllık maaşı 18.75 milyon Euro olan İlkay Gündoğan ile yollarını ayırarak mali açıdan rahatlamak istediği iddia edildi.

AYRILMAYI KABUL ETTİ

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Barcelona’da mutlu olduğunu söyleyen İlkay Gündoğan’ın da kulübün bu tutumu sonrası ayrılmaya onay verdiği öğrenildi.

GALATASARAY BEKLİYOR

Türk asıllı Alman futbolcu ile bir türlü anlaşamayan sarı-kırmızılılar oyuncunun Barcelona ile yollarını ayırması halinde tekrar devreye girecek.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA SAKATLANDI

İlkay Gündoğan geçtiğimiz hafta Monaco’ya karşı oynanan gösteri maçında sonradan oyuna girmiş ancak kısa bir süre sonra yüzüne aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Son durumu henüz bilinmeyen İlkay Gündoğan Barcelona’nın Valencia ile oynadıĞı La Liga mücadelesinde kadrodan çıkarılmıştı.