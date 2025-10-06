İlkay Gündoğan formasını ona verdi! Yılların sözü

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan derbide, Galatasaray sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş 12. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle öne geçti.

34. dakikada Davinson Sanchez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Galatasaray, 55. dakikada İlkay Gündoğan'ın kaydettiği golle skoru eşitledi.

Bu gol, Gündoğan'ın sarı kırmızı formayla attığı ilk gol oldu.

Gazeteci Burhan Can Terzi'nin haberine göre, İlkay Gündoğan maç sonrasında formasını isteyenlere "Babama sözüm var" yanıtını verdi.

Bunun ardından yıllara dayanan bir hikaye olduğunu aktaran Terzi, "Hikayesi var mı diye merak ettim, gerçekten varmış. İlkay her sezon ilk giydiği formayı annesine, ilk gol attığı formayı da babasına hediye edermiş" dedi.



