İlkay Gündoğan İstanbul'a yola çıktı. Transfer görüşmesini hangi kulüple yapacak?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İlkay Gündoğan İstanbul'a yola çıktı. Transfer görüşmesini hangi kulüple yapacak?

Kariyerini Barcelona'da sürdüren, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan, İstanbul'a doğru yola çıktı. İlkay'ın transfer görüşmesi için mi, yoksa tatil için mi geldiği ise bilinmiyor.

İspanyol devlerinden Barcelona'da forma giyen Alman Milli Takımı'nın yıldızı İlkay Gündoğan'ın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyor.

İlkay Gündoğan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLENDİ
33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, havalimanında görüntülendi ve İstanbul'a doğru yola çıktığı ifade edildi.

Bu gelişme sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı heyecanlandı.

HANGİ TAKIMA GİDECEK?
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde olan İlkay Gündoğan'ın hangi takıma gideceği merak konusu oldu.

İlkay'ın İstanbul'a tatil için mi yoksa transfer görüşmesi için mi geldiği ise bilinmiyor.

MOURINHO TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR
Çıkan haberlere göre İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a daha yakın olduğu ifade edilirken, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun İlkay'ı kadrosunda görmeyi çok istediği aktarıldı.

İSPANYOL BASINI DA HABER YAPTI
İspanyol basınında çıkan haberlere göre; İlkay Gündoğan, Barcelonalı futbolculara verilen iki günlük iznini İstanbul'da geçirmek istediği belirtildi.

Tecrübeli orta sahanın Barcelona ile 1+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

BARCELONA KARNESİ
Geçen sezon Barcelona forması ile 51 maçta oynayan İlkay, 5 gol atarken 14 asistlik katkı sağladı.

İşte İlkay Gündoğan'ın havalimanındaki görüntüsü:

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