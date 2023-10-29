İlkay Gündoğan isyan etti: Buraya kaybetmeye gelmedim

Barcelona'nın Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, El Classico sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İlkay Gündoğan isyan etti: Buraya kaybetmeye gelmedim

Barcelona'nın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Real Madrid'e 2-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından kulübüyle ilgili flaş ifadeler kullandı.

İşte İlkay'ın açıklamaları;

-Aşırıya kaçmadan dürüst olmak istiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama soyunma odasındaydım, oyuncular üzgün ama böylesine önemli bir maç ve böyle adil olmayan bir sonuçtan sonra daha fazla hayal kırıklığı ve öfke görmek isterdim.

-Ben buraya bu tür maçları kaybetmek ya da puan farkının açılmasına izin vermek için gelmedim. Tecrübeli bir oyuncu olarak benim de "Takımın böyle şeylere izin vermemesi" gibi bir sorumluluğum var. Dirence ihtiyacımız var.

İlkay Gündoğan, Barcelona- Real Madrid karşılaşmasında takımının tek sayısını kaydetmişti.

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