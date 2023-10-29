İlkay Gündoğan Neymar'dan sonra ilki başardı

El Classico'da gol perdesini açan İlkay Gündoğan, üç büyük derbide de fileleri havalandırmayı başardı. Öte yanddan Türk asıllı Alman yıldız, Neymar'dan sonra bir ilki de başardı.

Barış Atakan
İlkay Gündoğan Neymar'dan sonra ilki başardı

La Liga'da Barcelona, Real Madrid'i konuk ederken dev mücadele Carlo Ancelotti'nin öğrencilerinin 2-1'lik galibiyetiyle tamamlandı.

Katalan devinin tek golü 6. dakikada Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan'dan geldi.

Böylece İlkay, 2014 Neymar'dan bu yana El Clasico'daki en hızlı golü atmış oldu.

Neymar, 2014'te üç dakika iki saniyede golü bulmuştu.

Ayrıca Gündoğan, Borussia Dortmund - Bayern Münih, Manchester City - Manchester United ve Barcelona - Real Madrid olmak üzere Avrupa'nın 3 büyük ligindeki derbilerin hepsinde gol kaydetmiş oldu.

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