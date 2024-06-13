İlkay Gündoğan rengini belli etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İlkay Gündoğan rengini belli etti

Almanya devlet televizyonunda yapılan ırkçı anket Alman Milli Takımı Kaptanı İlkay Gündoğan'ı çok kızdırdı, "Biz de Almanız" diye isyan etti.

Almanya Milli Takımı Kaptanı İlkay Gündoğan, Alman devlet televizyonu tarafından yapılan ve kamuoyunda büyük tepki çeken ırkçı anketle ilgili suskunluğunu bozdu.

EURO 2024 öncesinde, kaptanlık görevini yürüten Gündoğan hakkında yapılan ankette, katılımcıların yalnızca %17’si onun bu rolde olmasından memnun olduğunu ifade etti.

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Gündoğan, bu tür anketlerin yapılmasına ve toplumun bunlara değer vermesine tepki göstererek, “Bu tür anketleri hala yapmak ve buna değer vermemiz üzücü. Benim gibi insanların kaptan olması, Almanya’nın yeni gerçekliğini yansıtıyor. Farklı görünebiliriz ama biz de Almanız,” dedi.

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Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann da anketle ilgili tepkisini dile getirmiş ve “Kamu televizyonunda böyle bir soru sorulmasının bile başlı başına delilik olduğunu düşünüyorum. Şok oldum. Ülkedeki herkes için bir Avrupa Şampiyonası oynuyoruz. Umarım bir daha asla böyle saçma anketler okumak zorunda kalmam,” ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan, Hansi Flick döneminde Almanya Milli Takımı’nın kaptanlığına yükselmiş ve Julian Nagelsmann’ın göreve gelmesiyle bu görevde kalmaya devam etmişti.

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33 yaşındaki orta saha oyuncusu, milli takım formasıyla 77 maça çıkarken, bu maçlarda 18 gol kaydetti.

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