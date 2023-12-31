İlkay Gündoğan'dan yürekleri ağza getiren kaza

İspanyol ekiplerinden Barcelona’da forma giyen İlkay Gündoğan spor salonunda kaza geçirdi.

AĞIRLIK KAFASINA GELDİ

Bu hafta Las Palmas’a karşı oynanacak olan lig mücadelesi için hazırlıklarını sürdüren Barcelona’da İlkay Gündoğan spor salonunda çalıştığı sırada ağırlık kafasına geldi.

4 DİKİŞ ATILDI

Aldığı darbe sonrası kafasında kanama başlayan Türk asıllı Alman futbolcuya anında müdahale edildi. 33 yaşındaki yıldızın kafasına 4 dikiş atıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona formasıyla 24 maça çıkan İlkay Gündoğan 2 gol 4 asist kaydetti.