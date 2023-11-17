İlkay Gündoğan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması: İlkay anlam veremiyor

İlkay Gündoğan’ın menajeri İlhan Gündoğan'dan transfer iddialarına yanıt geldi.

KAYNAK: AA
İlkay Gündoğan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması: İlkay anlam veremiyor

Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan’ın menajeri İlhan Gündoğan, basında yer alan Galatasaraylı yöneticilerin İlkay Gündoğan’ın transferi için kendisiyle görüştüğü yönündeki haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

İlhan Gündoğan, şunları söyledi:

"İlkay’la ilgili birkaç gündür basında yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor.
İlkay için Bayern Münih maçından önce hiçbir Galatasaraylı yönetici ile görüşmedim.
Bu konuda hiçbir gelişme, görüşme ya da bize ulaşan bir şey olmadı.
Bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum.
Bu haberlerin nasıl ortaya çıktığına da ne ben ne de İlkay anlam veremiyor.
İlkay, Barcelona’da mutlu ve orada başarmak istediği hedeflere odaklanmış durumda."
(AA)

Öne Çıkanlar
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Şansal Büyüka 'Kulaklarıma inanamıyorum' diyerek açıkladı. Hangi kulüp başkanı hangi hakemi kontrol ediyor
Şansal Büyüka 'Kulaklarıma inanamıyorum' diyerek açıkladı. Hangi kulüp başkanı hangi hakemi kontrol ediyor
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Dolar sahipleri ters köşe oldu! Merkez Bankası'nın 6 gün sonra açıklayacağı karar ortaya çıktı... Ekonomi
Dolar sahipleri ters köşe oldu! Merkez Bankası'nın 6 gün sonra açıklayacağı karar ortaya çıktı...
Çaya rekor zam geldi. ÇAYKUR zam haberleri gerçek değil demişti Ekonomi
Çaya rekor zam geldi. ÇAYKUR zam haberleri gerçek değil demişti
İkinci MTV için yeni karar. Bu kişiler ödemeyecek Otomotiv
İkinci MTV için yeni karar. Bu kişiler ödemeyecek
3 katlı evin bodrum katında yangın Gündem
3 katlı evin bodrum katında yangın
Luis Diaz Brezilya'yı yıktı. Kolombiya'dan tarihi galibiyet Spor
Luis Diaz Brezilya'yı yıktı. Kolombiya'dan tarihi galibiyet
Arjantin'e Uruguay darbesi. Kendi sahasında yenildi Spor
Arjantin'e Uruguay darbesi. Kendi sahasında yenildi