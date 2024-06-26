İlker Ayrık İstanbul’un göbeğinde köy hayatı yaşıyor. Çiftlikte yok yok

Çiftlikte sebze ve meyve yetiştiren Ayrık, aynı zamanda 11 köpeği, 2 eşeği, kümes hayvanları ve tavşanları ile de mutlu bir şekilde yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde muhabirlerle konuşan Ayrık, şu an için çiftçiliğin ve restorancılığın hobi amaçlı olduğunu, ticari bir kazanç elde etmediklerini söyledi.

Büyük bir emek ve özveriyle çiftliği kuran Ayrık ve eşi, burada açık hava sineması ve caz konserleri gibi etkinlikler de düzenliyor. Bahçelerinden topladıkları taze ürünler ise pazarda satışa sunuluyor.

İlker Ayrık'ın bu yeni hayatı ve doğayla iç içe mutluluğu, birçok kişiye ilham veriyor.

İLKER AYRIK KİMDİR?

İlker Ayrık, 16 Ekim 1979'da Balıkesir'de doğan çok yönlü bir Türk sanatçısı.

Oyunculuk, sunuculuk ve yönetmenlik gibi alanlarda başarılar elde etmiş, son yıllarda ise çiftçiliğe de yönelerek adından söz ettirmekte.

Ayrık, lise yıllarında sahne aldığı bir tiyatro oyunundan sonra oyunculuğa yönelmeye karar verdi.

2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından birçok dizi, film ve tiyatro oyununda rol aldı.

En bilinen rolleri arasında:

Çakallarla Dans film serisindeki Muhasebeci Servet karakteri

Yapışık Kardeşler dizisindeki Selim karakteri

Geniş Aile dizisindeki Mürsel karakteri

Seksenler dizisindeki Çağatay karakteri

Aslı ile Kerem dizisindeki Cem karakteri yer almakta.

Ayrık, oyunculuk dışında sunuculuk da yapmaktadır. Ben Bilmem Eşim Bilir, Çarkıfelek, Bir Sıfır, Var Mısınız Yok Musunuz gibi birçok popüler yarışma programında sunuculuk yapmıştı.

2009 yılında ortaokul arkadaşı Sanem Ayrık ile evlenen İlker Ayrık'ın iki oğlu var.

Son yıllarda İlker Ayrık, Beykoz'un İshaklı Köyü'nde 17 dönümlük bir araziye çiftlik kurarak doğayla iç içe bir hayat yaşamaya başladı.

Çiftliğinde sebze ve meyve yetiştiren Ayrık, aynı zamanda hayvancılık da yapmakta.

Çiftlikte açık hava sineması ve caz konserleri gibi etkinlikler de düzenlemekte.

İlker Ayrık, oyunculuk, sunuculuk ve çiftçilik gibi farklı alanlarda başarılı olarak birçok kişinin ilham kaynağı olmakta.