CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce diplomasının iptali ardından gözaltına alınıp tutuklanmasına milyonlar tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanmasının ardından İstanbullulara ve tüm Türkiye’ye çağrı yaptı. İmamoğlu “Oyunuzu kullanın Saraçhane’de e diğer illerimizde demokrasi meydanlarında buluşarak sesinizi yükseltin” dedi.

Halk, İmamoğlu’na oy vermek için sokaklara döküldü.

Flu Tv sahibi İlker Canikligil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından protestolara destek vermiş ve “Siyasal islam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmelidir” demişti. İlker Canikligil hakkında soruşturma başlatıldı.

İlker Canikligil, YouTube kanalında taksiciyle olan sohbetini aktarmış ve Star Wars filminden benzerlik kurarak espri yapmıştı. Canikligil’in “alt sınıf” olarak tanımladığı kesime karşı Star Wars filmindeki ‘Order 66’ (Toplu Katliam) uygulamasını gülerek anlattığı gerekçesiyle sosyal medyadan tepkiler gelmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İlker Canikligil hakkında soruşturma başlattı.

İlker Canikligil sosyal medya hesabı X'ten yaptığı bir paylaşımda, “Siyasal islam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmelidir. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur” mesajını paylaşmıştı.