İlkin Aydın geliyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde 3. hafta maçlarını Hong Kong'ta oynayacak.

Rakiplerimiz Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya.

İlk maç ise yarın Tayland'la yapılacak.

Filenin Sultanları'nda sakatlığına rağmen İlkin Aydın, Hong Kong'a götürülmüştü.

İlkin Aydın sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı.

Güzel voleybolcu şu ifadeleri kullandı:

"Yanımda olduğunuz ve destek mesajlarınızla moral verdiğiniz için sonsuz teşekkürler. En kısa sürede sahada olmak için sabırsızlanıyorum."

