İlkokul bahçesindeki ağaçlar çocukları bahane ederek kesilecek

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde, Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu’nun bahçesinde bulunan 33 adet Kızılçam Ağacı, 2 adet Ardıç Ağacı ve bir adet Akasya Ağacının, İlçenin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kesileceği ortaya çıktı.

Hanönü Milli Eğitim Kurulu’nun, Hanönü Kaymakamlığına gönderdiği dilekçede 31 Ağustos tarihinde kesim için pazarlık usulü ile ihale yapılacağı ve okulun bahçesinde bulunan 36 adet ağacın kesileceğine dair ifadeler yer alıyor.

Okulun bahçesinde bulunan ağaçların kesimi için ise; kış aylarında yerlerde oluşan buzlar ve ağaçların ilkokul öğrencilerinin üzerine düşme tehlikesinin olduğu iddia edildi.