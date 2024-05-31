İlkokul çocukları cipsten zehirlendi

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir okulda öğrenim gören ilköğretim öğrencisi 4 çocuk, okula getirdikleri poğaça, cipsi ve meyve suyunu tüketti. Çocuklar bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı yaşamaya başladı.

4 Öğrencinin zehirlenmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede okula gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çocukların cipsten zehirlendikleri tahmin ediliyor.