İlkokul çocukları cipsten zehirlendi

Kaynak: İHA
İlkokul çocukları cipsten zehirlendi

Adıyaman’da, ilkokul öğrencisi 4 çocuk okula getirdikleri poğaça, cipsi ve meyve suyunu tükettikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir okulda öğrenim gören ilköğretim öğrencisi 4 çocuk, okula getirdikleri poğaça, cipsi ve meyve suyunu tüketti. Çocuklar bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı yaşamaya başladı.

4 Öğrencinin zehirlenmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede okula gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çocukların cipsten zehirlendikleri tahmin ediliyor.

aw216864-01.jpg

aw216864-02.jpg

aw216864-03.jpg

aw216864-04.jpg

Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı uyardı: Telefonunuzu hemen yeniden başlatın Teknoloji
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı uyardı: Telefonunuzu hemen yeniden başlatın
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho'nun gerçek ismini biliyor muydunuz? Spor
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho'nun gerçek ismini biliyor muydunuz?
Adana’da ‘sevgilime ters davrandın’ cinayeti! Pompalı tüfekle dehşet saçtı Gündem
Adana’da ‘sevgilime ters davrandın’ cinayeti! Pompalı tüfekle dehşet saçtı
Sansarı gören kedi dondu kaldı Gündem
Sansarı gören kedi dondu kaldı
Yalancının evi yanmış kimse inanmamış atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Yalancının evi yanmış kimse inanmamış atasözünün anlamı nedir?
Bodrum'da şezlong fiyatı 3 bin TL'ye çıktı. Böyle fiyat mı olur? Ekonomi
Bodrum'da şezlong fiyatı 3 bin TL'ye çıktı. Böyle fiyat mı olur?