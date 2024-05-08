İlkokul öğrencisi almış olduğu ödülü Gazze'ye bağışladı

Ahmet Pasinlioğlu - Tokat / Yeniçağ

Yeşilay Tokat Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce tertip edilen 12. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nda edebi kategoride il birincisi olan Turhal Cengiz Topel İlkokulu öğrencisi Hatice Rüya Erkoç, 5 bin TL'lik ödülü almaya hak kazandı.

Vali Numan Hatipoğlu'nu ziyaret eden Turhal Cengiz Topel İlkokulu öğrencisi Hatice Rüya Erkoç, ödülünü Gazze'deki çocuklar için bağışladığını duyurdu. Bu duyarlı hareketiyle Vali Hatipoğlu tarafından takdirle karşılanan Erkoç, örnek bir davranış sergilemenin gururunu yaşadı. Vali Hatipoğlu, Hatice Rüya Erkoç'a bu örnek davranışı için teşekkür ederken, onun gibi duyarlı gençlerin ülkenin geleceğine ışık tuttuğunu ifade etti.

Vali Hatipoğlu ayrıca, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren diğer öğrencilere de tebriklerin iletti. Başarılarını taçlandıran bu gençlerin, ülkenin kültürel ve entelektüel zenginliğine katkıda bulunacaklarına inandığını belirten Vali Hatipoğlu, onların yeteneklerini daha da geliştirmeleri için teşviklerinin devam edeceğini açıkladı.

Ziyarette Vali Yardımcısı Osman Sarı, Yeşilay Tokat Şube Başkanı Dr. Cihat Zülfüoğulları ve öğrenciler de hazır bulundu. Güzel bir atmosferde geçen ziyaret duygusal anlara sahne oldu. Hatice Rüya Erkoç'un örnek davranışı, gençler arasında dayanışma ve yardımlaşma duygularının güçlenmesine vesile olacak nitelikteydi.