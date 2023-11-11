İlkokul öğrencisi ‘Atatürk’ şiirini gözyaşlarıyla okudu. Helal olsun sana çocuk

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında etkinlikler yapıldı.

Sakarya’da bulunan Pınarlıbacı İlkokulu'nda da tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende öğrenciler, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu.

2. SINIF ÖĞRENCİSİ AĞLAYARAK ATATÜRK ŞİİRİNİ OKUDU

2. sınıf öğrencisi Sümeyye Önal, "Atatürk" isimli şiiri okuduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Bir süre ağlayan Önal, şiirini gözyaşları içerisinde bitirdi.

Önal'ın duygulandıran anları öğretmeni tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

O anlar sosyal medyada ise gündem oldu.