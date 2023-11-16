İllegal bahis soruşturması genişliyor. İpin ucu yıldız futbolcuya çıktı

İtalya'daki bahis skandalında rota Milan'dan Alessandro Florenzi'ye çevrildi. Yıldız oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İllegal bahis soruşturması genişliyor. İpin ucu yıldız futbolcuya çıktı

Nicolo Fagioli ve Sandro Tonali'nin futboldan men edilmesiyle sonuçlanan bahis skandalında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son iddiaya göre AC Milan defans oyuncusu Alessandro Florenzi'nin suçlandığı ve sorgulamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildii.

SAVCI İFADESİNİ ALACAK

Agenzia Italia'ya göre Florenzi de bahis skandalına karıştı. Önümüzdeki günlerde savcı tarafından sorguya çağrılacak.

Ancak tecrübeli futbolcunun futbola hiç bahis oynamamış, bunun yerine kumarhane oyunlarına para harcamış olması da mümkün.

Nicolo Zaniolo da bir süre önce aynı suçlamayla sorgulanmıştı ancak blackjack'in yanı sıra yalnızca poker oynadığını söylemişti.

Bu nedenle davası muhtemelen düşecek ve Florenzi'nin aynı savunmayı yapıp yapmayacağı merak konusu.

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