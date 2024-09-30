İller arasındaki akaryakıt farkı ne kadar? En pahalı benzin İzmir’de

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Dünyada petrol fiyatlarının düşüş göstermesine rağmen ülkemizde zamlanmayı sürdürüyor. Benzinden sonra motorine gelen 90 kuruşluk zam petrol istasyonlarına yanaşan araçların eksilmesine neden oldu.

Her geçen gün geçim derdine düşen vatandaşlar, petrole gelen zamlar nedeni ile mecbur kalmadıkça özel araçlarını kullanmamaya özen gösteriyorlar.

Peki, her şehirde petrol fiyatları aynı mı? Hayır.. Şehirden şehre fark ettiği gibi, aynı şehir içinde de farklılık gösterebiliyor. İstanbul, Anadolu Yakası’ndaki fiyatlar ile Avrupa Yakası’ndaki fiyat farklılıkları gibi.. Bunun nedenin ise (nakliye) petrol rafinelerine olan mesafelerden kaynaklandığı bildiriliyor. Aradaki fiyat farklılığının kuruşlarla ifade edilmesine rağmen, 30 Eylül 2024 itibarıyla üç büyük şehrimizdeki akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 42.75 TL

Motorin litre fiyatı: 42.65 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 42.65 TL

Motorin litre fiyatı: 42.58 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43.12 TL

Motorin litre fiyatı: 43.11 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İZMİR