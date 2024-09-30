İller arasındaki akaryakıt farkı ne kadar? En pahalı benzin İzmir’de

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İller arasındaki akaryakıt farkı ne kadar? En pahalı benzin İzmir’de

Akaryakıta gelen zamlar vatandaşı canından bezdirmeye devam ediyor.

YENİÇAĞ DETAY HABER

Dünyada petrol fiyatlarının düşüş göstermesine rağmen ülkemizde zamlanmayı sürdürüyor. Benzinden sonra motorine gelen 90 kuruşluk zam petrol istasyonlarına yanaşan araçların eksilmesine neden oldu.

Her geçen gün geçim derdine düşen vatandaşlar, petrole gelen zamlar nedeni ile mecbur kalmadıkça özel araçlarını kullanmamaya özen gösteriyorlar.

Peki, her şehirde petrol fiyatları aynı mı? Hayır.. Şehirden şehre fark ettiği gibi, aynı şehir içinde de farklılık gösterebiliyor. İstanbul, Anadolu Yakası’ndaki fiyatlar ile Avrupa Yakası’ndaki fiyat farklılıkları gibi.. Bunun nedenin ise (nakliye) petrol rafinelerine olan mesafelerden kaynaklandığı bildiriliyor. Aradaki fiyat farklılığının kuruşlarla ifade edilmesine rağmen, 30 Eylül 2024 itibarıyla üç büyük şehrimizdeki akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin fiyatı: 42.75 TL
  • Motorin litre fiyatı: 42.65 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin fiyatı: 42.65 TL
  • Motorin litre fiyatı: 42.58 TL
  • LPG litre fiyatı: 24.59 TL

ANKARA

  • Benzin litre fiyatı: 43.12 TL
  • Motorin litre fiyatı: 43.11 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İZMİR

  • Benzin litre fiyatı: 43.57 TL
  • Motorin litre fiyatı: 43.63 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.04 TL

Son Haberler
Balıkçıyı ölümden asker kurtardı
Balıkçıyı ölümden asker kurtardı
Çin Açık Coco Gauff fırtınası devam ediyor
Çin Açık Coco Gauff fırtınası devam ediyor
Merkez Bankası analistleri açıkladı: Şirketlerin borçları rekor seviyede
Merkez Bankası analistleri açıkladı: Şirketlerin borçları rekor seviyede
27 yılla aranan hırsızlık zanlısı yakalandı
27 yılla aranan hırsızlık zanlısı yakalandı
Eski Milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıda yeni gelişme: 6 kişi adliyede
Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıda yeni gelişme