İmalat endüstrisi WIN EURASIA Fuarı’nda buluştu

Bu yıl 30.yılını 19 ülkeden 750’den fazla katılımcı firma ile kutlayan WIN EURASIA 2024 Fuarı, 8 Haziran’a kadar ziyaretçilere açık.



Sürdürülebilir ve temiz hidrojen enerjisi, Hidrojen özel alanında sergileniyor

WIN EURASIA, bu yıl dünyada sıkça konuşulmaya başlanan Hidrojen Özel Alanı ile endüstriyel dönüşüme öncülük etmeye hazırlanıyor. Fosil yakıtlara dayalı enerji üretim ve tüketiminin neden olduğu çevre kirliliğini önlemek amacıyla, daha sürdürülebilir ve temiz olan hidrojen enerjisi, Türkiye’de ve Avrupa’da endüstrinin gündeminde yer alıyor. Ağır sanayi gibi hidrojen enerjisinin yoğun olarak kullanıldığı sektörler için hidrojen enerjisinin üretimi, depolanması, taşınması ve kullanımı ile ilgili teknolojiler, WIN EURASIA’daki Hidrojen Özel Alanında sergileniyor.

SANAYİCİLERE İKİ YENİ PROJE MÜJDESİ

Fuarın açılışında konuşan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Alper Güzel, fuarın açılışında sanayicilere iki müjde verdi. Güzel, “Bunlardan biri Dijital Dönüşüm Destek Programı. Bir diğer projemiz ise Milli Staj Seferberliği Programı. Makine endüstrisi alanında çalışmak isteyen öğrenciler nerede staj yapacakları konusunda bir arayış içerisindeyken, şirketlerimiz ise ileride istihdam edeceği öğrencilere ulaşamamanın sıkıntısını çekiyorlar. Bu iki kesimi birbirleriyle buluşturacağız’’ diye konuştu.



WIN EURASIA, ENDÜSTRİNİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Hannover Fairs Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Annika Klar, WIN EURASIA'nın ihracat odaklı girişimlere 30 yıldır öncülük ettiğini ve endüstrinin geleceğini şekillendirmedeki rolüne vurgu yaptı. Bölgenin öncü endüstriyel ticaret fuarı WIN EURASIA olarak bu yıl 30. yaşını kutladıklarını ifade eden Klar, “Amacımız, Türkiye üretim endüstrisinin rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini artırarak, endüstriyi gelecekteki teknolojiler ve uluslararası pazarlarla etkileşimini olmasının ötesinde, yarattığı iş birlikleri aracılığıyla sektörel büyümeye önemli katkılar sağlamak. Şirketlerin büyüme yolculuklarına eşlik ederken, Türkiye'nin ihracat hacmine de katkı sağlıyoruz” dedi.

Türkiye Makine Federasyon (MAKFED) Başkanı Adnan Dalgakıran 30. yılında son derece profesyonelce düzenlenen WIN EURASIA Fuarlarına bir yenisi daha eklemeyi başardığını kaydetti. Sektörün bileşenlerinin tek çatı altında toplanmasından oldukça memnun olduklarını ifade eden Dalgakıran, “Hem Avrupalı yatırımcıların hem de özellikle Uzak Doğulu yatırımcıların Türkiye'ye büyük bir süratle yatırım yapmalarında fayda var. Çünkü dengeler Asya tarafına doğru değiştiği için dünya üretiminin yüzde 52’si burada. Bu da diğer ülkelerin buraya karşı farklı Gümrük ve kota koymalarına yol açıyor. Türkiye'de bu noktada stratejik bir görev üstlenebilir” dedi.



Dalgakıran, “Avrupa'da ve Dünya’da da önemli makine üreticilerinden biri konumundayız. Ama ihtiyacımız olan şey Türkiye için üst ligde yer almak. Bu noktada yeniden bir değerlendirmeye tabi tutulması, şirketlerin verimlilik ve ölçek noktasında yürüyebilmesi için yeni bir stratejinin çizilmesi gerekiyor” diye konuştu.

KÜRESEL TİCARET AĞINA KATILMA FIRSATI

MAİB, MAKFED ve Hannover Fairs Turkey'in küresel ağı tarafından desteklenen alım heyeti programı, WIN EURASIA'da 17 ülkeden, aralarında Arnavutluk, Cezayir, Azerbaycan, Mısır, İran, Irak, Ürdün, Kazakistan, Kosova, Lübnan, Makedonya, Fas, Romanya, Sırbistan, Tunus, Ukrayna ve Özbekistan'ın bulunduğu 200'den fazla satın alma profesyonelini ağırlayarak katılımcılarla yüz yüze görüşmeler yapmalarını sağlıyor.

YAPAY ZEKÂ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ GELECEĞİN FABRİKALARI SERGİLENECEK

İmalat endüstrisinin teknolojik gelişmelerine öncülük eden WIN EURASIA, yeni teknolojilerin ve güncel sektör konularının ele alınacağı uluslararası konferanslar ve seminerlere ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler, katılımcılarla birlikte sektörel yenilikleri keşfetme ve 5G Arena, Endüstri 4.0 Tema Alanı, Robotik Konferansı gibi özel tema alanlarında geleceği deneyimleme şansına sahip. Türk Telekom ve Nokia Türkiye arasındaki Teknoloji Çözüm Ortaklığı sayesinde ziyaretçiler, 5G Arena'da 5G drone entegrasyonu, akıllı robot köpekler, GPT-4 teknolojisi, hizmet robotları, Metaverse ve dijital ikiz dünyası gibi çeşitli yenilikleri keşfetme fırsatına sahip olacaklar. 5G Arena'da, robotik endüstrisindeki en son gelişmeler sergilenirken, katılımcılar insan ve makine arasındaki karmaşık ilişki hakkında detaylı bilgi alıyor.