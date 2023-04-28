İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı

Seçime az bir süre kala cami imamı AKP propagandası yaptı, vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı

AKP iktidarıyla siyasallaşan Diyanet’in imamları her Cuma hutbelerinde siyasi mesajlar vermeye; halk da tepki göstermeye devam ediyor.

Seçime kısa bir süre kala imamlar camilerde AKP propagandası yaparken bu durum cemaatin tepkisine neden oluyor.

Bu durumun son örneği İzmir’de yaşandı. Sosyal medyada yayın yapan “İzmir Çevirme” hesabının paylaştığı bir videoda imam, Cuma hutbesi sırasında siyasi konuşma yaptı, cemaat camiyi terk etti.

İmam, vatandaşların kendisine tepki göstermesi üzerine "Sakin olun" diyerek cemaati sakinleştirmeye çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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