İmam hatip ortaokulunda bıçaklı kavga

Kaynak: İHA
İmam hatip ortaokulunda bıçaklı kavga
Elazığ’da iki öğrenci arasında daha önceden çıkan tartışma okulda bıçaklı kavgaya dönüşürken, bir öğrenci meyve bıçağı ile yaralandı.

Ortaokul'un bahçesinde yaşanan bıçaklı kavga merkeze bağlı Kırklar Mahallesi'nde bulunan Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Daha önceden aralarında tartışma yaşanan 8’inci sınıf öğrencileri Y.A. ve M.P.K. okul içerisinde yeniden tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle M.P.K., evden getirdiği meyve bıçağı ile Y.A.'yı bıçakladı. Sınıftaki öğrencilerin haber etmesi üzerine öğretmenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı öğrenci, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Arkadaşını yaralayan öğrenci ise İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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