İmam imamın eşini kaçırdı. Tüm şehir bu skandalı konuşuyor

Düzenleme: Kaynak: Gerçek Gündem
İmam imamın eşini kaçırdı. Tüm şehir bu skandalı konuşuyor

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi İslamköy Mahallesi'nde uzun süredir görev yapan imam H.A’.nın eşi başka bir imama kaçtı. Olay tüm mahallede şok etkisi yarattı.

Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, 4 yılı aşkındır Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne bağlı İslamköy Mahallesi’nde görev yapan İmam H.A.’nın eşi imam A.A. ile Şanlıurfa’ya kaçtı.

Kızı başkasına kaçan aile, mağdur olan imama, “Kızımızı da kaçıranı da vuracaksın” emrini verdi.

"MAHALLEMİZE KÖTÜ ÖRNEK OLDU"

Olayın yaşandığı mahalle muhtarı, Zeynel Şeker, “Artık imam H.A.’nın mahallemizde çalışmaya devam etme ihtimali yok” diyerek kendisinin mahallede çalışmaması için müftülüğe dilekçe vereceklerini söyledi. Muhtar Şeker, “İmamın eşi mahallemize kötü örnek oldu. Kendisinin artık itibarı zedelendi” dedi.

kapak-131437.jpg

İlgili Haberler
İmamoğlu’nun veliahtı! Cumhurbaşkanı adayı olursa koltuğu ona bırakacak
Ankara'daki takasta iade edilen Rus ajan gizli servisimize aşık oldu
Son Haberler
Annesi ile oğlu kollarından tuttu yengesini delik deşik etti Gündem
Annesi ile oğlu kollarından tuttu yengesini delik deşik etti
Elon Musk Yusuf Dikeç’i paylaşmaya doymuyor Gündem
Elon Musk Yusuf Dikeç’i paylaşmaya doymuyor
Süleyman Soylu SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin cenaze törenine katıldı Gündem
Süleyman Soylu SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin cenaze törenine katıldı
Barajlarda Alarm! Düştükçe düşüyor Gündem
Barajlarda Alarm! Düştükçe düşüyor
Sabri Sarıoğlu'na teklif yağıyor Spor
Sabri Sarıoğlu'na teklif yağıyor
Muz kasalarında 1 milyon euro değerinde kokain ele geçirildi Dünya
Muz kasalarında 1 milyon euro değerinde kokain ele geçirildi
Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ının son hali ortaya çıktı. 61'lik kraliçe ağızları açık bıraktı Magazin
Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ının son hali ortaya çıktı. 61'lik kraliçe ağızları açık bıraktı