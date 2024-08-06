İmam imamın eşini kaçırdı. Tüm şehir bu skandalı konuşuyor

Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, 4 yılı aşkındır Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne bağlı İslamköy Mahallesi’nde görev yapan İmam H.A.’nın eşi imam A.A. ile Şanlıurfa’ya kaçtı.



Kızı başkasına kaçan aile, mağdur olan imama, “Kızımızı da kaçıranı da vuracaksın” emrini verdi.

"MAHALLEMİZE KÖTÜ ÖRNEK OLDU"



Olayın yaşandığı mahalle muhtarı, Zeynel Şeker, “Artık imam H.A.’nın mahallemizde çalışmaya devam etme ihtimali yok” diyerek kendisinin mahallede çalışmaması için müftülüğe dilekçe vereceklerini söyledi. Muhtar Şeker, “İmamın eşi mahallemize kötü örnek oldu. Kendisinin artık itibarı zedelendi” dedi.