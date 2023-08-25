İmam maaşlarına zam yağdı. Ohhh ohhh! Suyundan da koy

Toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçlanamadığı bu günlerde imam ve kayyım müezzinlerinin maaşlarına zam yapıldı. Diyanet-Sen’in 50 maddelik kazanım diye duyurduğu bu sözleşme kapsamındaki maddeler ise şu şekilde:

İşte hizmet kolu kazanımlarımız:

1- Din Hizmetleri Sınıfında yer alan Sözleşmeli İmam Hatip ve Müezzin Kayyımların ek ödeme oranlarında 5 puan artış sağladık.

2- Yaz Kur’an Kurslarında 15 saat olan haftalık ek ders ücreti saatini 20 saate çıkardık.

3- Sözleşmeli Kur’an Kursu Öğreticilerine verilen eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinde artış sağladık.

4- Kadrolu Kur’an Kursu Öğreticilerinin yararlandığı gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilmeleri ve idari izin nedeniyle yerine getiremedikleri dersler için alınan ek ders ücretinden sözleşmeli Kuran Kursu Öğreticilerinin de yararlanmasını sağladık.

5- Yatılı Kur’an Kurslarında görev yapan Kur’an Kursu Öğreticilerinin gece nöbeti ek ders saatini % 30 artırdık.

6- Kur’an Kursu Öğreticilerine eğitim yılı başında öğrenci kaydına ilişkin çalışmalar kapsamında verilen ek ders ücretini % 30 artırdık.

7- Kariyer basamaklarında yer alan “baş” unvanlı kadrolarda görev yapan (Baş vaiz, Kuran Kursu Baş öğreticisi, ve Baş İmam Hatip) tüm personelin din hizmetleri tazminatını 10 puan artırdık.

8- Kariyer basamaklarında yer alan “uzman” unvanlı kadrolarda görev yapan ( Uzman vaiz, Uzman Kuran Kursu Öğreticisi, Uzman İmam Hatip, Baş Müezzin) tüm personelin din hizmetleri tazminatını 5 puan artırdık.

9- Vaizlerin din hizmeti tazminatını artırdık.

10- Tüm unvanlardaki vaizlerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fiili olarak çalıştıkları günler için fazla çalışma ücretlerini % 100 artırarak iki katına çıkardık.

11- Ramazan ayı fazla çalışma ücretini % 100 artış ile iki katına çıkardık

12- Murakıpların din hizmetleri tazminatını 15 puan artırdık.

Ortak Mutabakat Sağlanan Kamu Hakem Kurulunda Görüşülecek Kazanımlar

13- Şube müdürlerinin tazminat oranlarında artış sağladık.

14- Şeflerin ek ödeme oranlarında artış sağladık.

15- 1. Dereceye çıkan tüm kamu görevlilerinin toplu sözleşme süreci içerisinde 3600 ek göstergeden yararlanmasını sağladık.

16- Toplu sözleşme ikramiyesinin aylık ödenmesini sağladık.

17- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda değişiklik yapılması konusunda anlaşma sağladık.