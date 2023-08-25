İmam maaşlarına zam yağdı. Ohhh ohhh! Suyundan da koy

Diyanet-Sen’in açıklamasına göre imam ve müezzin kayyımlarının maaşlarına yüzde 5 zam yapılırken Ramazan ayında yapılan mesailere ise yüzde 100 zam yapıldı. Memur maaşlarının sonuçlanamadığı görüşmelerin ardından Diyanet-Sen’in 50 maddelik ‘kazanımları’ sonrası ‘Ohhh ohhh! Suyundan da koy” yorumu yapıldı.

İmam maaşlarına zam yağdı. Ohhh ohhh! Suyundan da koy

Toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçlanamadığı bu günlerde imam ve kayyım müezzinlerinin maaşlarına zam yapıldı. Diyanet-Sen’in 50 maddelik kazanım diye duyurduğu bu sözleşme kapsamındaki maddeler ise şu şekilde:

İşte hizmet kolu kazanımlarımız:

1- Din Hizmetleri Sınıfında yer alan Sözleşmeli İmam Hatip ve Müezzin Kayyımların ek ödeme oranlarında 5 puan artış sağladık.

2- Yaz Kur’an Kurslarında 15 saat olan haftalık ek ders ücreti saatini 20 saate çıkardık.

3- Sözleşmeli Kur’an Kursu Öğreticilerine verilen eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinde artış sağladık.

4- Kadrolu Kur’an Kursu Öğreticilerinin yararlandığı gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilmeleri ve idari izin nedeniyle yerine getiremedikleri dersler için alınan ek ders ücretinden sözleşmeli Kuran Kursu Öğreticilerinin de yararlanmasını sağladık.

5- Yatılı Kur’an Kurslarında görev yapan Kur’an Kursu Öğreticilerinin gece nöbeti ek ders saatini % 30 artırdık.

6- Kur’an Kursu Öğreticilerine eğitim yılı başında öğrenci kaydına ilişkin çalışmalar kapsamında verilen ek ders ücretini % 30 artırdık.

7- Kariyer basamaklarında yer alan “baş” unvanlı kadrolarda görev yapan (Baş vaiz, Kuran Kursu Baş öğreticisi, ve Baş İmam Hatip) tüm personelin din hizmetleri tazminatını 10 puan artırdık.

8- Kariyer basamaklarında yer alan “uzman” unvanlı kadrolarda görev yapan ( Uzman vaiz, Uzman Kuran Kursu Öğreticisi, Uzman İmam Hatip, Baş Müezzin) tüm personelin din hizmetleri tazminatını 5 puan artırdık.

9- Vaizlerin din hizmeti tazminatını artırdık.

10- Tüm unvanlardaki vaizlerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fiili olarak çalıştıkları günler için fazla çalışma ücretlerini % 100 artırarak iki katına çıkardık.

11- Ramazan ayı fazla çalışma ücretini % 100 artış ile iki katına çıkardık

12- Murakıpların din hizmetleri tazminatını 15 puan artırdık.

Ortak Mutabakat Sağlanan Kamu Hakem Kurulunda Görüşülecek Kazanımlar

13- Şube müdürlerinin tazminat oranlarında artış sağladık.

14- Şeflerin ek ödeme oranlarında artış sağladık.

15- 1. Dereceye çıkan tüm kamu görevlilerinin toplu sözleşme süreci içerisinde 3600 ek göstergeden yararlanmasını sağladık.

16- Toplu sözleşme ikramiyesinin aylık ödenmesini sağladık.

17- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda değişiklik yapılması konusunda anlaşma sağladık.

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