İmam maaşlarına zam yağdı. Ohhh ohhh! Suyundan da koy

Toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçlanamadığı bu günlerde imam ve kayyım müezzinlerinin maaşlarına zam yapıldı. Diyanet-Sen’in 50 maddelik kazanım diye duyurduğu bu sözleşme kapsamındaki maddeler ise şu şekilde:
İşte hizmet kolu kazanımlarımız:
1- Din Hizmetleri Sınıfında yer alan Sözleşmeli İmam Hatip ve Müezzin Kayyımların ek ödeme oranlarında 5 puan artış sağladık.
2- Yaz Kur’an Kurslarında 15 saat olan haftalık ek ders ücreti saatini 20 saate çıkardık.
3- Sözleşmeli Kur’an Kursu Öğreticilerine verilen eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinde artış sağladık.
4- Kadrolu Kur’an Kursu Öğreticilerinin yararlandığı gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilmeleri ve idari izin nedeniyle yerine getiremedikleri dersler için alınan ek ders ücretinden sözleşmeli Kuran Kursu Öğreticilerinin de yararlanmasını sağladık.
5- Yatılı Kur’an Kurslarında görev yapan Kur’an Kursu Öğreticilerinin gece nöbeti ek ders saatini % 30 artırdık.
6- Kur’an Kursu Öğreticilerine eğitim yılı başında öğrenci kaydına ilişkin çalışmalar kapsamında verilen ek ders ücretini % 30 artırdık.
7- Kariyer basamaklarında yer alan “baş” unvanlı kadrolarda görev yapan (Baş vaiz, Kuran Kursu Baş öğreticisi, ve Baş İmam Hatip) tüm personelin din hizmetleri tazminatını 10 puan artırdık.
8- Kariyer basamaklarında yer alan “uzman” unvanlı kadrolarda görev yapan ( Uzman vaiz, Uzman Kuran Kursu Öğreticisi, Uzman İmam Hatip, Baş Müezzin) tüm personelin din hizmetleri tazminatını 5 puan artırdık.
9- Vaizlerin din hizmeti tazminatını artırdık.
10- Tüm unvanlardaki vaizlerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fiili olarak çalıştıkları günler için fazla çalışma ücretlerini % 100 artırarak iki katına çıkardık.
11- Ramazan ayı fazla çalışma ücretini % 100 artış ile iki katına çıkardık
12- Murakıpların din hizmetleri tazminatını 15 puan artırdık.
Ortak Mutabakat Sağlanan Kamu Hakem Kurulunda Görüşülecek Kazanımlar
13- Şube müdürlerinin tazminat oranlarında artış sağladık.
14- Şeflerin ek ödeme oranlarında artış sağladık.
15- 1. Dereceye çıkan tüm kamu görevlilerinin toplu sözleşme süreci içerisinde 3600 ek göstergeden yararlanmasını sağladık.
16- Toplu sözleşme ikramiyesinin aylık ödenmesini sağladık.
17- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda değişiklik yapılması konusunda anlaşma sağladık.