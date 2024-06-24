İmam nikahlı eşini vurdu, öldüğünü sanıp intihar etti

Olay, Çavdır'da Pazar Mahallesi Menekşe Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir evde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre 10 yıl önce imam nikahı ile evlendiği 36 yaşındaki 2. eşi 2 çocuk annesi Sevilay K.'nın evine gelen 46 yaşındaki Yılmaz T. eşi ile bir işte çalışmaması konusunda tartışmaya yaşandı.

Tartışma büyüyünce Yılmaz T., av tüfeği ile Sevilay K.'yı karın ve baldır bölgesinden vurarak ağır yaralanmasına neden oldu. Kadının öldüğünü düşünen Yılmaz T., daha sonra aynı tüfekle kendisini vurarak yaşamını sonlandırdı.

Silah sesleri üzerin yapılan ihbarın ardından 112 Acil ekipleri ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Yılmaz T.'nin hayatını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı Sevilay K. ise Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.