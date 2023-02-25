Cami önünde imamla tartıştı diye gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ölü bulundu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, dün sabah saatlerinde bir imamla tartıştığı için gözaltına alınan 3 çocuk babası 37 yaşındaki Ahmet Bugrur'un Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki nezarette yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, dün sabah ilçe merkezinde bulunan bir caminin önünde Bugrur, bir imamla tartıştı. Tartışma sonucu, Bugrur ve ismi öğrenilemeyen imam polislerce, Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette çıkan tartışmada Bugrur’un imama tokat attığı ve bu nedenle nezarete atıldığı iddia edildi.

"CENAZE ARACI GELDİĞİNDE BİZLERE SÖYLEDİLER"

Bugrur’un ağabeyi Resul Bugrur, dün sabah saat 08.00 gibi emniyetten kendisini aradıklarını ve kardeşinin nezarete atıldığının iletildiğini belirterek, “Ben hemen karakola gittim ancak polislerin hiçbiri kardeşime dair bir bilgi vermedi. Daha sonra saat 10.00 gibi ailemizden birçok kişi geldi. Bizler karakol önünde kardeşimize dair bilgi almak için bekledik. Yarım saat sonra, emniyete bir ambulans geldi. Saat 11.00’de de cenaze aracı geldi emniyetin kapısına. O zaman kardeşimin kendini hırkası ile intihar ettiğini söylediler. Ancak cenaze aracı geldiğinde bizlere söylediler. Olaya dair nöbetçi polislerle konuşmak ve kamera görüntülerini izlemek istedik. Ancak bizlere nöbetçi polislerin o saatte orada olmadığını ifade ettiler. Bizler olay yerine gelen sağlık ekiplerinden biri ile konuştuk. Sağlık ekibindeki kişi, ‘Biz gelene kadar kardeşiniz ölmüştü’ dedi” bilgisini paylaştı.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Resul Bugrur, kardeşi ile aynı nezaret ya da yan bölümde olduğunu belirtilen bir başka kişinin daha tutulduğunu ancak olay sonrası söz konusu kişinin nezaretten çıkarılıp götürüldüğünü söyledi. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Bugrur’un cenazesi ilk olarak Doğubayazıt Devlet Hastanesi oradan da Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan ön otopside, her ne kadar boynunda morarma ve ekomoz bulunduğu belirtilse de Bugrur’un ölüm nedeni belirlenemedi.

ÖRNEKLER ADLİ TIP’A GÖNDERİLDİ

Bugrur’un cenazesinden alınan örnekler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildi. Bugrur’un cenazesi, dün gece saatlerinde ilçe merkezinde bulunan Koçkıran Mahallesi Mezarlığı’nda defnedildi.

AİLESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan Bugrur ailesi, Doğubayazıt İlçe Emniyeti hakkında “ihmalsizlik” suçlamasıyla Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.