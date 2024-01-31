İmamoğlu Akşener’e yanıt verdi

Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu Akşener’e yanıt verdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında partisinin seçim çalışmalarının İmamoğlu tarafından engellendiğini iddia etti.

Akşener, açıklamasında, “Bugün de; birileri istiyor ki; bilbordsuz, seçim kampanyası yapalım! Ama bu defa, öncekilerden farklı ve ilginç olarak; önümüze bu engeli çıkartan iktidar değil, ana muhalefet. Bizi sansürlemek isteyen; saray değil belediye! Bizi engellemeye çalışan; Beştepe değil, Saraçhane!” dedi.

İMAMOĞLU’NDAN YANIT

İstanbul Tasarım Müzesi’nin açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Akşener’in iddialarına cevap verdi.

İmamoğlu, "Bizim öyle bir şey yapmayacağımızı en iyi kendisi bilir" dedi.

İmamoğlu şöyle dedi:

Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz girişim ya da engellemede bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler. Bu noktada, ne için yaptığını bilmiyorum bu açıklamayı. Bir kere bu işin İstanbul’u yok, muhtelif şehirleri var. Bu işler de firmalarda yönetiliyor. Onlarla konuşabilirler. Belli ki İstanbul’da Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak, taş atmak böyle bir prim yapacak zannedilir şekle doğru gidiyor. Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz.

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