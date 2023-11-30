İmamoğlu, Akşener'le görüşmesini anlattı. 'İstanbul ittifakı' olacak mı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV’de katıldığı canlı yayın programında, Akşener’le verimli ve pozitif bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, bir işbirliği olabileceğini vurguladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İmamoğlu, Akşener'le görüşmesini anlattı. 'İstanbul ittifakı' olacak mı

İmamoğlu, işbirliği olmama durumuna ilişkin soruya ise “Ben hayatımda olumsuzluğa yer vermem, olumlu düşünüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi değerlendirmesi

İmamoğlu, canlı yayın programında, cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde neler yaşandığını, mağlubiyetin nedenlerini ve yeni genel başkan Özgür Özel’le nasıl bir yol arkadaşlığı kurduğunu anlattı. İmamoğlu, seçimi kaybettikten sonra derlenip toparlanmanın ve kendine gelişin şart olduğunu ortaya koyacak duyguları veremediklerini söyledi. İmamoğlu, “Biz herhangi bir seçim gibi davranarak o geceyi sıradanlaştırdık. Ben ertesi sabah insanlara seslenmek zorunda hissettim kendimi ve yaptım. Milyonlarca insanın kalbi kırılmıştı” dedi.

CHP’nin sola kayma yönelimi

İmamoğlu, CHP’nin sola kayma yönelimi hakkında da konuştu. İmamoğlu, genel başkan Özel’in CHP’nin özünü kaybetmeden siyaset yapma amacını son derece doğru bulduğunu ifade etti. İmamoğlu, “CHP’nin 6 ilkesi var. O zaman bundan da uzaklaşmayacaksınız. Genel başkanımız sokağa halka inmekten bahsediyor ben de zaten halkın içindenim” dedi.

İstanbul İttifakı olasılığı

İmamoğlu, İstanbul İttifakı olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi. İmamoğlu, son söz söylenmeden İstanbul ve Türkiye’nin lehine olacak her şeye açık olduğunu söyledi. İmamoğlu, Akşener’le konuşmalarında verimli ve pozitif bir sohbet yaptıklarını belirterek, bir işbirliğinin de olabileceğini vurguladı. İmamoğlu, işbirliği olmama durumuna ilişkin soruya ise “Ben hayatımda olumsuzluğa yer vermem, olumlu düşünüyorum” dedi.

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