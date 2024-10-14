İmamoğlu anketine AKP ve MHP’liler damga vurgu! Çarpıcı Erdoğan detayı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan "Ahmak Davası" ile ilgili yapılan bir ankette, halkın büyük çoğunluğu siyasi yasak talebine karşı çıktı. Araştırmaya katılanların %77.6’sı, Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı ifadeleri kullansa ceza almayacağına inanıyor.

Yöneylem Araştırma'nın gerçekleştirdiği ankette, katılımcıların %61’i verilecek cezanın Erdoğan ve iktidar tarafından belirleneceğini düşünüyor. Bu oran, DEVA partisi destekçilerinde %94.2, CHP’lilerde %92, İyi Partililerde %90.5, Zafer Partililerde ise %82.9'a ulaşıyor. Ayrıca, %37.1'lik bir kesim cezanın onaylanacağına inanıyor.

'CEZA VERECEK HAKİM KASTEN ATANDI' DİYENLER

Katılımcıların %76.7’si, İmamoğlu’na ceza verecek hakimin kasten atandığını düşünüyor. Bu görüş, CHP, DEVA ve Zafer Partisi destekçilerinde %90'ı, İyi Partililerde %80'i, Yeniden Refah Partisi'nde %70'i ve MHP’lilerde %60'ı aşıyor.

AKP'Lİ VE MHP'LİLERİN YARISI HAKSIZ BULUYOR

Siyasi yasak uygulamasını yanlış bulanların oranı ise %74.9. Bu görüş, AKP destekçilerinde %57.9, MHP’lilerde %55.6 seviyelerinde.

'CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI ENGELLENMEK İSTENİYOR'

İmamoğlu’na verilen cezanın hukuki değil siyasi bir karar olduğuna inananların oranı %72. Ayrıca, katılımcıların %66.3’ü davanın İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını engellemek için açıldığını savunuyor. %65’i ise bu davanın, İmamoğlu'nun siyasi kariyerini sonlandırmayı hedeflediğini ifade ediyor.