İmamoğlu CHP'nin toplantısına alınmadı

İmamoğlu’nun CHP’nin toplantısına “İlçe başkanlarıyla kapalı toplantı yapılacak” denilerek alınmadığı ortaya çıktı.

İmamoğlu CHP'nin toplantısına alınmadı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden mağlubiyetle ayrılmasının ardından CHP'de sular durulmuyor. Partideki "değişim" tartışmalarının öncü isimlerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin İstanbul ilçe başkanları toplantısına alınmadı.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki üç ziyaretine katılmaması dikkati çekmiş. İmamoğlu, gazetecilerin konuya ilişkin sorusuna, “Bu sorunun muhatabı ben değilim” diye yanıt vermişti.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, İmamoğlu, geçen cuma hem CHP Genel Merkezi hem de İl Başkanlığı tarafından Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programına çağrıldı. İmamoğlu, genel merkeze gönderdiği yanıtta, 17 Eylül Pazar günü Adnan Menderes ve arkadaşlarının anmasına ve saat 15.00'teki ilçe başkanlarıyla yapılan toplantıya katılacağını bildirdi. İmamoğlu'nun özel kalemine cuma gecesi saat 23.45 dolaylarında genel merkezden mesaj gönderildi. Mesajda, “İlçe başkanlarıyla kapalı toplantı yapılacak. Başkan programını bölmesin” denildi.

Saymaz, İmamoğlu’nun geçen pazar günü Menderes ve arkadaşlarının anıt mezarına yürürken Kılıçdaroğlu'na, “Toplantıya gelirim diye söylemiştim ama herhalde kapalı bir toplantı olacakmış. İlçe başkanları olacakmış” dediğini, CHP liderinin de bunu onayladığını belirtti.

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Saymaz, İmamoğlu’nun alınmadığı toplantıda ilçe başkanlarının Kılıçdaroğlu'na, “Belediye başkanımızın burada olması gerekirdi” dediğini; CHP liderinin de, “Bu bir örgüt toplantısı. İmamoğlu'nu belediye başkanlarıyla yapacağım toplantıya çağırırım” karşılığını verdiğini kaydetti.

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