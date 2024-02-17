İmamoğlu çiftine kıskançlık sorusu: Evi, ortamı darmadağınık ederim herhalde

Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu çiftine kıskançlık sorusu: Evi, ortamı darmadağınık ederim herhalde
Katıldıkları bir programda kıskançlık üzerine gelen bir soruya yanıt veren Ekrem İmamoğlu, gülerek "Evi ortamı darmadağınık ederim herhalde" dedi. Dilek İmamoğlu ise, "Onu yapan benim genelde" karşılığını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, YouTube kanalı ‘Bana Göre TV’de yayınlanan Katarsis isimli programa konuk oldu.

Programın sunucusu, Uzman Psikolog Gökhan Çınar, İmamoğlu çiftine, "Kıskanç mısınız? Kıskandığınızda ne olur?" sorusu yöneltti.

Ekrem İmamoğlu, Çınar'ın, "Nasıldır sizin kıskançlığınız?" sorusuna gülerek, "Evi, ortamı darmadağınık ederim herhalde" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Dilek Kaya İmamoğlu da, "Onu yapan benim genelde" dedi.

Daha sonra ise Ekrem İmamoğlu, "Kıskançlık ilişkide var tabii" derken, Dilek Kaya İmamoğlu da, "Kıskanmak bence sevginin doğasında var zaten. Tabii ki kıskanırım" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu çiftinin kıskançlık sorusuna verdiği yanıtlar sosyal medyada gündem oldu.

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