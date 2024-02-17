İmamoğlu’na vatandaş böyle dedi: 5 sene önce size oy vermedim ama bu sefer oyum size

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Bağcılar Belediye Başkan adayı Cem Kılıç ile ilçedeki Yıldıztepe kapalı semt pazarına gitti.

İmamoğlu vatandaşlar arasındaki sohbet gündem oldu. Pazar girişinde karşılaştığı bir kadın vatandaş İmamoğlu’na “5 sene önce size oy vermedim, ama bu sefer oyum size. Kesinlikle size. Çok pişmanım. Ama artık oyum size” dedi. Bu sözlere İmamoğlu ise “Sağ olun. Ben de size layık olacağım” diyerek karşılık verdi.

Başka bir vatandaş da İmamoğlu’na sevgisini, “Başkanım, çok özledim seni ya. Vallahi hep gelmeni isterdim. Çok seviyorum ya” sözleriyle gösterdi.

İmamoğlu, kendisine sarılan vatandaşa, “Allah razı olsun” dedi.

“PAHALILIK” SOHBETİ

Pahalılıktan yakınan bir vatandaşla İmamoğlu arasında geçen diyalog şöyle:

Vatandaş: Ülkenin iyi olmasını bekliyoruz, ama gördüğünüz üzere, her şey ateş pahası. Yani geçinmek zor. Bunu kim düzeltecek, bilmiyoruz. Değiştirmek için uğraşıyoruz.

İmamoğlu: Bunlar ekonomiyi yönetemediği için bu durumdayız. Biz hazırdık, olmadı. Ama şimdi çalışacağız, şehirlerde iyi bir yönetim olacağız. Bir dahaki seçimde…

Vatandaş: Herkes bir vaatle geliyor, ama kimse vaadini gerçekleştirmiyor.

İmamoğlu: Ama biz ülkeyi yönetemedik. İnşallah yöneteceğiz. Bunlar beceremedi. Dünyada en kötü ekonomiye sahibiz şu anda.

Vatandaş: Yani bilmiyorum; emekli aç, işçi aç. Herkes perişan yani.

İmamoğlu: Her şey artıyor ama aynı oranda sizin geliriniz artmıyor. En büyük sorun o.

Vatandaş: Aynen öyle: Yani bir gün gidiyorsunuz markete alıyorsun, ertesi gün pahalı alıyorsun. Ne yapacağız, bilmiyorum.

İmamoğlu: İşte bu enflasyonu, bu ekonomiyi, bu döviz artışlarını, bu maliyeti yapan, ekonomiyi yönetemeyen hükümet. Biz değiliz.