İmamoğlu Çiller’e ballı kıyağı açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy’de vatandaşlara seslendi. Eski Başbakan Tansu Çiller’in, yerel seçimlerde Murat Kurum’u destekleyeceğini açıklaması hakkında konuşan İmamoğlu, "Onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için destekliyor" ifadesini kullandı.

"Kendisi ekonomiyi perişan etmekte maharetlidir. Aynı bugünkü gibi üç haneli enflasyonları, yüksek faizleri bize 90'lı yılların ortasında yaşatmış birisidir. Hanımefendi 'Desteğim sayın Kurum'a' demiş. Kentsel dönüşümü çözermiş!” açıklamasını yapan İmamoğlu, 13 bin metrekare araziye çıkarılan imarı işaret etti.

Ekrem İmamoğlu konuşmasının devamında, "Sarıyer'de şahsına ait 13 bin metrekarelik araziye ısrarla imar çıkarttı, biz ısrarla dava açtık ve iptal ettik. Bana niye destek versin! Destek vereceği yeri biliyor.” sözlerini kaydetti ve Kurum’un, rant kazanılmasına sebep olduğunu kendisinin ise milletine rant kazanmak için çalıştığını ifade etti.