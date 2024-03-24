İmamoğlu 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu böyle yanıtladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaklaşan yerel seçimle ilgili konuştu. İmamoğlu, bakanların seçim için sahaya indiğine dikkat çekerek, “Hepsini misafir olarak görüyoruz ve iyi ağırlıyoruz. 1 Nisan sabahı tekrar Ankara’da görevlerine dönecekler. Bazıları moral bozukluğu nedeniyle 31 Mart akşamı da dönebilir. İşlerini ihmal etmesinler. 1 aydır devlet vazifelerini unuttular gelip bizimle yarışıyorlar” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olup olmayacağı sorusuna Benim İstanbul’a dair öyle güçlü öyle büyük hayallerim var ki onları gerçekleştirme rüyasından başka rüya görmüyorum” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel’in sorularını yanıtlayan İmamoğlu şunları söyledi:

“ERDOĞAN 2019’DA ŞİMDİ ‘KARDEŞİM’ DEDİĞİ SİSİ’NİN ADIYLA SESLENDİ BANA”

"2019’da da sayın cumhurbaşkanı günde 5 ilçede miting yapıyordu İstanbul’da. Şimdi “kardeşim” dediği Mısır Devlet Başkanı Sisi’nin adıyla sesleniyordu bana. Tanzim satış çadırları kurulmuştu. Bakanlar yine İstanbul’u mesken tutmuş, siyaset yapıyorlardı. Osman Öcalan kırmızı bültenle aranırken TRT’ye konuk ediliyor, İmralı’dan gelen mektup okutuluyordu canlı yayınlarda. 2019’da da İstanbul seçimi yerel bir yarışın çok ötesine geçirildi, bugün de öyle. Şimdi de tüm kabine burada. Millet devlet hastanelerinden randevu alamıyor; sağlık bakanı ile Pendik’te seçim çalışması yaparken karşılaşıyoruz. Sandık ve seçim güvenliğinden sorumlu içişleri bakanı Silivri’de esnaf gezip oy istiyor, haberleşmeden de sorumlu olan Ulaştırma bakanı AKP adayına proje desteklerini anlatıyor ve de seçimin en adaletli şekilde yürütülmesini sağlaması gereken adalet bakanı meydanlarda. Cumhurbaşkanı yardımcısı İstanbul’da propaganda yapıyor. Seçimin son 2-3 günü de cumhurbaşkanı gelir."

"VAZİFELERİNİ UNUTTULAR"

"Hepsini misafir olarak görüyoruz ve iyi ağırlıyoruz. 1 Nisan sabahı tekrar Ankara’da görevlerine dönecekler. Bazıları moral bozukluğu nedeniyle 31 Mart akşamı da dönebilir. İşlerini ihmal etmesinler. 1 aydır devlet vazifelerini unuttular gelip bizimle yarışıyorlar. Vatandaş onlardan asli vazifelerini yapmalarını bekliyor."

“BELEDİYE MECLİSİ’NDE DE ÇOĞUNLUĞU ALMALIYIZ”

"Biliyorsunuz yüzde 10 barajını aşamayan partilerin adayları meclis üyesi olamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğu sağlamamız için hem ilçe belediye sayımızı artırmamız hem de CHP’nin İstanbul genelinde alacağı oyun artması gerekiyor. İstanbul ittifakı dediğimiz kavram, meclis çoğunluğunu sağlamayı başarırsa, bu taçlanmış bir başarı olacak. Ben bunu yapacağımıza yürekten inanıyorum."

“CUMHURBAŞKANI ADAYI OLSAYDINIZ KAZANIR MIYDINIZ?” SORUSU

"Ben mütevazı bir insanım. Kendimle ilgili nasıl böyle bir şey diyebilirim. Bir de anlamı yok yani. Yaşanmamış bir şeyin sonucunu ben nasıl bileyim."

BİR DAHAKİ SEÇİMDE CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

"Benim İstanbul’a dair öyle güçlü öyle büyük hayallerim var ki onları gerçekleştirme rüyasından başka rüya görmüyorum. Planlama önemlidir ama planı yapan sadece insanlar değildir. Hayatın da kendi planları vardır. 4 yıl sonraki bir olay için bugünden yorum yapmak bana anlamlı gelmez."