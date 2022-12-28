İmamoğlu davasının gerekçeli kararı avukatlardan önce yandaş basına tebliğ edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay 15 günlü hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar belli oldu. Mahkemenin 17 sayfalık gerekçeli kararında “Yargılamayı ciddiye almamış, bu olumsuz davranışlarından dolayı lehine indirim uygulanmamıştır” denildi.

TELE1’den Ülkü Çoban’ın sunduğu Gün Ortası’na konuşan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat “Karar bize tebliğ edilmedi” diye konuştu.

Polat, şöyle konuştu:

"Maalesef bu dava açılırken de iddianamenin düzenlendiği basından öğrenememiştik. Bütün araştırmalarımıza rağmen UYAP kayıtlarından herhangi bir bilgiye ulaşmamız mümkün olmadı. Bugün de aynı şey oldu. Anladığım kadarıyla karar bize tebliğ edilmeden basına tebliğ edilmiş. Sayfa sayısına kadar detayları basından öğreniyoruz. Duruşmanın ikinci bölümü SEGBİS kayıtlarıyla yapıldı. O da UYAP’ta yok. Mahkeme kayıtları incelemeden mi gerekçeli kararı yazdı? Önce kararın bize tebliğ edilmesini bekliyoruz. Hukuken atılması gereken adımlar neyse bunu yapacağız. Savcı da ‘kararı bir an önce tebliğ edin ben de izne çıkacağım’ demiş. Sanırım ona da tebliğ edilmemiş. Bu kararları basından öğrenmek alışmamamız gereken bir durum."