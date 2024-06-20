İmamoğlu duyurdu: 1 Milyon kişiye ücretsiz olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu duyurdu: 1 Milyon kişiye ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı aracılığıyla gerçekleştirilen kampanyasının bu yıl rekor bir sayıya ulaşarak 1 milyon aileyi destekleyeceğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı aracılığıyla gerçekleştirilen kurban bağışı programının bu yıl rekor sayıda aileye ulaşmasını beklediklerini duyurdu. İmamoğlu'nun açıklamasına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü kampanya, 2024 yılında 1 milyon aileye destek sağlamayı amaçlıyor. Hayırsever vatandaşların katkılarıyla, bu büyük ölçekli yardım girişiminin, şehrin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşması hedefleniyor.

"TÜM GÖNÜLLERİ BİRBİRİNE YAKINLAŞTIRSIN"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bağışçılara teşekkür ederken, "Allah kesilen kurbanları kabul etsin, bu bağışların insanların birbirine daha da yakınlaşmasına vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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İBB KURBAN BAĞIŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bağış yapmak isteyenler, vakfın "Kurban Bağışı" sayfasına girerek, gerekli "Vekalet Sahibi" alanlarını doldurarak işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ayrıca, bağışlanan konservelerden birinin bağışçıya ulaştırılması isteniyorsa, bu tercih başvuru formundaki ilgili seçenek işaretlenerek belirtilebilecek. Kurban hissesi için belirlenen bağış miktarı, ister EFT/Havale yoluyla isterse kredi kartı kullanılarak ödenebiliyor.

İBB KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Vekalet verilen bağışçıların kurbanları kesilmeye başlanacak ve üçüncü gün sona erecek. Kesimden sonra, etler üç gün boyunca dinlendirilecek, ardından kuşbaşı şeklinde pişirilerek konserve edilecek ve 21 gün süren bir dinlenme sürecinin ardından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Vakıf, kurban bağışı konserve ürünlerinin raf ömrünün 18 ay olduğunu bildirdi.

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