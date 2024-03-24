İmamoğlu duyurdu: İBB’ye yönelik 1019 soruşturmadan hiçbir şey çıkmadı

Kaynak: Haber Merkezi Nilay Abdal
İmamoğlu duyurdu: İBB’ye yönelik 1019 soruşturmadan hiçbir şey çıkmadı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2014-2019 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplamda 147 kere denetlendiğini fakat kendi dönemlerinde, denetim sayısının 1019’a çıktığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2014-2019 yılları arasındaki 147 defa denetlendiğini fakat CHP’nin yönetiminde olduğu 5 yıllık süreçte toplamda 1019 kere incelemeye tabii tutulduğunu açıkladı.

Yapılan denetimlerden, olumsuz hiçbir sonucun çıkmadığını belirten İmamoğlu,“2014-2019 arası İBB tüm kurumlarıyla sadece 147 kere denetlendi. Bizim dönemki inceleme soruşturma ve teftiş sayısı tam 1019. Sonuç; hiçbir soruşturmadan bir şey çıkmadı.” İfadelerini kullandı.

İmamoğlu, şeffaf ve dürüst bir yönetim sergilediklerini ifade ederken, “1019 incelemeden bir şey çıkaramayanların iftira ve kumpas siyasetine başvurması bizi şaşırtmıyor. “ sözlerini kaydetti.

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