İmamoğlu duyurdu: İBB’ye yönelik 1019 soruşturmadan hiçbir şey çıkmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2014-2019 yılları arasındaki 147 defa denetlendiğini fakat CHP’nin yönetiminde olduğu 5 yıllık süreçte toplamda 1019 kere incelemeye tabii tutulduğunu açıkladı.

Yapılan denetimlerden, olumsuz hiçbir sonucun çıkmadığını belirten İmamoğlu,“2014-2019 arası İBB tüm kurumlarıyla sadece 147 kere denetlendi. Bizim dönemki inceleme soruşturma ve teftiş sayısı tam 1019. Sonuç; hiçbir soruşturmadan bir şey çıkmadı.” İfadelerini kullandı.

İmamoğlu, şeffaf ve dürüst bir yönetim sergilediklerini ifade ederken, “1019 incelemeden bir şey çıkaramayanların iftira ve kumpas siyasetine başvurması bizi şaşırtmıyor. “ sözlerini kaydetti.