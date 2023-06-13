İmamoğlu hakim karşısına çıkıyor: Hakkında hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine yeni bir dava daha açılmıştı. İddianame, Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti.

İmamoğlu ve yedi ismin “ihaleye fesat karıştırma” suçundan yargılanacakları davanın ilk duruşması 15 Haziran 2023’te Büyükçekmece Adliyesi’nde görülecek.

Davada İmamoğlu’na hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor.

“DANIŞTAY TESPİTİNE RAĞMEN…”

Açılan yeni davayla ilgili Medyascope’a konuşan İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, “Danıştay’ın Ekrem başkanın ihale süreçleriyle ilgili olarak dahli, talimatı, yönlendirmesi, yetkisi, imzası vb bulunmadığını tespit etmesine rağmen ihaleye fesat olarak dosyayla ilgili savcılıkça değerlendirme yapılması gerektiğinden hareketle dosyayı bir bütün olarak göndermesi neticesinde savcılığın bu tespiti gözetmeyerek açtığı bir davadır” ifadelerini kullanmıştı.

DAVA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır’ın haberine göre; dava konusu süreç, İçişleri Bakanlığı’nın, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ilişkin yaptığı bir inceleme ile başladı. İnceleme konusu 29 Aralık 2015’te gerçekleştirilen bir ihaleydi. Beylikdüzü Belediyesi, Kültür Merkezleri’nde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi ihalesine çıktı. İhaleyi E., firması kazandı. Ancak firmanın yeterliliğinin bulunmadığını öne süren ikinci firma olan B., şirketi itirazda bulundu. Ancak bu itiraz belediye yetkililerince reddedildi.

İçişleri Bakanlığı ihale süreciyle ilgili inceleme başlattı. Mülkiye Müfettişliği, inceleme sonucunda hazırladığı raporu Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Başsavcılık İmamoğlu ile birlikte ihalede sorumlu olduğu belirtilen isim hakkında soruşturma izni istedi. Bakanlık izin verdi, izne itiraz edilince dosya Danıştay’a taşındı. Danıştay, 20 Ekim 2020’de soruşturma izni verilmesini yerinde buldu.

“İMAMOĞLU’NA CEZAİ SORUMLULUK YÜKLENEMEZ”

Danıştay kararı sonrası savcılık, soruşturmasına devam etti. Bilirkişi raporunda söz konusu firmanın ihale şartlarını taşımadığı belirtildi. Savcılık, İmamoğlu ve yedi yetkilinin ifadesini de aldı. İmamoğlu’nun avukatı savcılığa yazılı ifade sundu. İmamoğlu’nun ihale sürecinin hiçbir aşamasına dahil olmadığı ve talimat veya yönlendirme yapmadığı vurgulanan ifadede, “Müvekkilim Belediye Başkanı olarak gerek 5393 sayılı Belediye Kanunu, gerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve gerekse 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre ‘Harcama Yetkilisi’ ve ‘İhale Yetkilisi’ olmadığı gibi üst yönetici olarak ihale iş ve işlemlerini onaylama yetkisini de haiz değildir. Müvekkile cezai sorumluluk yüklenemeyeceği açıktır” denildi.

YEDİ YILA KADAR HAPİS VE SİYASİ YASAK İSTEMİ

Savcılık savunmaların alınmasının ardından soruşturmasını tamamladı. İmamoğlu ve yedi isim hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenleyen savcılık, İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında kamuoyunda “siyasi yasak” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu’nun “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” başlıklı 53. maddesinin uygulanmasını da talep etti.

İddianamede 250 bin liralık kamu zararı olduğu savunularak şöyle denildi:

“Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından 2015/166031 ihale kayıt numarası yapılan Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi ihalesinde, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmek suretiyle ve ihale alıcısı E., şirketi lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsüne haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’nın 250.086,50-TL fazladan para ödemesine ve neticede 250.086,50-TL tutarında kamu zararına neden olan şüphelilerin üzerlerine atılı ihaleye fesat karıştırma suçunu işledikleri anlaşılmıştır.”