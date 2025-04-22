İmamoğlu için verilen imza sayısı belli oldu! Milyonlarca kişi...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu için verilen imza sayısı belli oldu! Milyonlarca kişi...

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasında toplanan rakam belli oldu.

CHP lideri Özel partisinin grup toplantısında partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı imza sayısını açıkladı.

"12 MİLYONU AŞTI"

Özel açıklamasında imza sayısının 12 milyonu aştığını belirterek şunları kaydetti:

“Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi bu iktidardakilere karşı tarihin en büyük imza kampanyasını başlattı. Dünya tarihinin. Geçen hafta 10 milyonu açmıştık yarın gelecek kesin sonuçlar paylaşılacak, 12 milyonun üzerinde bir imzayla adım adım hedefe doğru yürüyoruz.

Bütün örgütümüzden, kurulan sistemle, il, ilçe, mahalle sorumluları üzerinden kapısı çalınmadık bir komşu bırakmamayı, servis otobüsünde önüne imza föyü koyulmadık bir işçi arkadaş bırakmamayı, kahvelerde domino oynayan amcadan, iş bekleyen işsiz kardeşime kadar imzası istemeyen kimseyi bırakmamayı, Türkiye’de Erdoğan’ın aldığı oydan bir fazlasıyla, kendisine ‘Ey Erdoğan adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum’ demenizi bekliyorum"

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