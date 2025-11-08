İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamenin açıklanma süreci merakla takip edilirken, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'ten dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Atik, iddianamenin Salı günü resmi olarak kamuoyuyla paylaşılmasının beklendiğini duyurdu.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, belgenin muhalif kesimleri hayrete düşürecek unsurlar içerdiğini ifade etti.

TGRT Haber'in "Medya Kritik" programında değerlendirmelerde bulunan Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İmamoğlu soruşturmasına ilişkin iddianamenin yayınlanma takvimine dair kritik bir ayrıntıyı aktardı.

Atik'in paylaştığına göre, belge Salı günü resmi kanallardan duyurulacağı bildirildi.

"SALI GÜNÜ AÇIKLANACAK"

Atik, iddianamenin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden erişilebilir hale geldiğini, ancak tam okunabilirliğinin henüz sağlanmadığını vurguladı.

Atik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"İddianame UYAP'ta görünüyor ama okunamıyor. Savcılık tarafından gözden geçiriliyor. Ekrem İmamoğlu iddianamesi Salı günü açıklanacak."

NE OLMUŞTU?

19 Mart 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve birçok kişi toplu bir şekilde gözaltına alınmıştı.

Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurmak ve yönetmek, irtikap, rüşvet almak, ihaleye fesat karıştırmak, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve terör örgütüyle iş birliği suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu ayrıca terör örgütüne destek dışındaki diğer suçlamalar karşısında kaçma ve saklanma ihtimali yüksek bulunarak tutuklandı, terör suçlamasından ise salıverilmesine karar verilmişti.