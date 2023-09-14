İmamoğlu ile anaokulu öğrencisinin gülümseten 'süt' diyaloğu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ana okulu öğrencilerinin yaşadığı süt diyaloğu gülümsetti. İmamoğlu, "Belediye Başkanı ne demek biliyor musunuz? Bilen var mı" diye sordu. Minik öğrenci "Belediye başkanı süt getirir" diye cevap verince tüm sınıf gülümsedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İmamoğlu ile anaokulu öğrencisinin gülümseten 'süt' diyaloğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine destek için başlatılan proje nedeniyle Avcılar'daki Karay Ortaokulunu ziyaret etti.

Okul bahçesini dolduran öğrencilere kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, ardından okulun kreş sınıfını ziyaret etti. Minik bir öğrenci ile aralarında geçen ilginç diyalog ise sınıftaki herkesi güldürdü.

'BELEDİYE BAŞKANI SÜT GETİRİR'

Minik öğrenci, İmamoğlu’nun, "Belediye Başkanı ne demek biliyor musunuz? Bilen var mı" diye sordu gelen yanıt gülümsetti. Minik anaokulu öğrencisi soruya, "Belediye başkanı süt getirir" diye yanıt verince gülümseten anlar yaşandı.

Bu yıl 40 bin öğrenciye ulaşmayı hedefleyen proje ile son 4 yılda, toplam 113 bin 500 öğrenciye kırtasiye desteği sunulmuş olacak.

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