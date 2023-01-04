İBB eski başkanı Mevlüt Uysal'dan iddialara yanıt. İmamoğlu işaret etmişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik başlattığı 'terör' soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu, AKP'li belediye başkanı Mevlüt Uysal’ın 28 Eylül 2017-31 Aralık 2018 arasında 30 bin kişiyi işe aldığını ifade ederek "5 bin 608 kişiden adli sicil kaydı alınmamış. 5 bin 870 kişinin adli sicili 'özel' olarak alınmış. İşe alınanlar arasında, bombalı saldırı dahil beş terörist var. 10 bin 858 kişi için arşiv araştırması istenmemiş, yasak olmadığı halde" diye konuşmuştu.

Odatv'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, İmamoğlu'nun işaret ettiği eski başkan Mevlüt Uysal, kendisi döneminde alınan kişilerin taşerondan yasa gereği direkt kadroya geçtiğini savundu.

"İMAMOĞLU GEÇMİŞTE YAŞANANLARI ANLATTI, ONA HİÇ GEREK YOK"

Mevlüt Uysal, şunları kaydetti:

Türkiye 40 senedir terörle uğraşıyor. Sadece İBB’de değil güneydoğuda bazı belediyelerde de bu soruşturmalar var. Terörle ilgili ‘Türkiye soruşturma yapmasın’ demek mümkün değil. Ama Türkiye bu çağda bununla uğraşmamalı. Terör sorununu çözmeli. Sayın İmamoğlu geçmişte yaşananları anlattı. Ona hiç gerek yok. Görevde olduğu süre içerisinde kanunun verdiği yükümlülükler var. Bunu yerine getirdiysen hiç gerek yok. Getirmediysen de hesabını vermen lazım

"ADAM VERMİYORUM DESE ZORAKİ NASIL ALACAĞIZ"

30 bin kişi alındı diyor. Taşeron yasasından dolayı kadroya geçenleri paylaşmanın bir anlamı yok. Bizim o süreçte ‘işe aldı’ dediği şahıslar taşeron yasası diye bilinen KHK ile direkt kanunen belediye iştiraklerine almak zorunda olduğumuz kişiler. Biz taşeron yasası gereği yapılması gerekeni yaptık. Kanun bize ‘adli sicil kaydı var’ dediyse yapmışızdır, ‘yok’ dediyse yapmamışızdır. İstesek bile 30 bin kişiden bunu talep edebilir miyiz? Adam vermiyorum dese zoraki nasıl alacağız. Kanun böyle bir zorunluluk getirmediyse bizim ek bir şey alma ihtimalimiz yok.

"İMAMOĞLU’NA HAKSIZLIK VARSA KARŞISINDA DURMAK GEREK"

Mevlüt Uysal, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir siyasi haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"İmamoğlu’nun başlatılan soruşturmaya karşı ‘ben bir şeyi eksik yapmadım’ deyip işi bitirmesi lazım. Ben şu anda belediye başkanı değilim ama yapılması gerekenler yapılmışsa sorun yoktur. İmamoğlu’na siyaseten bir haksızlık yapılıyorsa onun da karşısında durmak lazım. En nihayetinde insanlar kanuna uygun bir şekilde hizmet veriyorsa eksiği varsa sadece ondan hesap vermelidir. Diğer şeylerden hesap vermemeli."

"İDDİALAR GERÇEK DIŞI"

Daha sonra Twitter hesabından da yazılı açıklama yapan Mevlüt Uysal, işe alınanların taşerondan kadroya geçenler olduğunu belirtti.

Uysal, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğum süre içerisinde 30 bin 798 kişinin işe alındığı iddiası gerçek dışıdır. İşe alım olarak lanse edilenler, kamuoyunda 'Taşeron Yasası' olarak bilinen 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde, belediye iştiraklerinde zaten çalışmakta olanların taşerondan kadroya alım uygulamasıdır" ifadelerini kullandı.

"MÜFETTİŞİN AK PARTİLİ OLMASI SORUN DEĞİL"

Son olarak, İBB’de soruşturmayı yürüten müfettişlerin başındaki isim olan Arif Yıldırım’ın AKP’den milletvekili aday adayı olması sorulması üzerine Mevlüt Uysal şunları söyledi:

"Müfettişin AK Partili, CHP’li ya da partisiz olsun işini doğru yapıyorsa bir sorun yoktur. Ben görevimi tam yaptım bunlar doğru değil denir bu kadar basit."

İmamoğlu ne demişti?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki belediye binasında düzenlediği basın toplantısında şu açıklamaları yapmıştı:

"Ben suçlu sayın Yerlikaya ve sayın Uysal temiz"

"Gelelim enteresan bir noktaya daha. Kusura bakmayın bu adamların bu insanların açıkları bitmiyor. Anlattıklarım sadece özeti. Burası da çok önemli. Sürekli bir 505 personelin belediyeye işe girişinde sorun olduğunu vurguladı. Biz açıklama yapıp, bir önceki Başkan Mevlüt Uysal ve kayyum döneminde başkan olan İstanbul Valisi Yerlikaya döneminde alınan terör iltisaklılarını kamuoyuna anlatınca, aniden 21 kişi bu listeden düştü, sayı 484’e geriledi. Bu 21 kişiyi anlatacaksın bize ve milletimize izah edeceksin bu 21 kişi kimlerdir diye. Bu 21 kişi Uysal ya da vali döneminde işe alınan insanlar mıdır bunun izahını yapacaksın. Sonra akşamına tweet atıyor. Ben bunlara tweet bakanı diyorum. Unutmuş olacak ki sayıyı tekrar 505’e çıkartıyor. Hadi onu da geçtim. Bakanın şu paylaşımında sıra dışı bir şey dikkatinizi çekiyor mu sayın basın mensupları? Bakan diyor ki, 'Mevlüt Uysal’ın işe aldığı 191 ve Vali Yerlikaya’nın işe aldığı 50 sorunlu kişiyi de inceledik. Ama sadece İmamoğlu’nun işe aldığı 505 kişinin kamuda görev yapmaması gerekiyordu.' Yani Uysal ve Yerlikaya temiz, ben yine suçlu. Öyle mi? Bakalım, bana yapılan suçlamalardan biri ne? 'Yasak olmasına rağmen arşiv araştırması neden yapmadın?' Peki bu suçsa, arşiv araştırmasının serbest olduğu dönemde yani, eski Başkan Mevlüt Uysal ve sayın Yerlikaya’nın sorumlu olduğu dönemde işe alınan 4 bin 116 kişiden bin 800’ü için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması istenmemiş olmasını nereye koyacaksınız? Ben suçlu sayın Yerlikaya ve sayın Uysal temiz.

"Ben hülleciyim ama onlar değil"

Bazı sabıka kayıtlarının özel sektör seçeneğinden alınması nedeniyle ben hülleci oldum. Peki, Uysal ve Yerlikaya döneminde işe alınan 4 bin 116 kişinin, bin 400’ünün de adli sicili özel seçeneğinden yapılmış. Ben suçluyum ama sayın Uysal ve sayın Yerlikaya temiz. Ben hülleciyim ama onlar değil.

"Uysal döneminde sabıka kayıtlarında, silahlı terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği yazan 2 kişi işe girmiş"

Gelelim terör kayıtlısı insanların işe alınması iddiasına. Mesela, Uysal döneminde işe alınan ve sabıka kayıtlarında bakın arşiv araştırması da değil sabıka kayıtlarında, silahlı terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği yazan 2 kişi işe girmiş. Bu net evrakları ile hazır. Ben suçluyum onlar temiz. Terör iltisaklılarını işe aldığımı iddia edip bana suçlusun diyor. Ama 6 terör iltisaklısını işe alan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya suçsuz ben suçluyum. Bana suç olan bütün uygulamalar bu iki isme serbest. Açıkçası benim bilmediğim ülkemizde bir üstünler hukuku mu gelişti. İmtiyazlı kişiler, aileler, imtiyazlı gruplar mı oluştu? Ben suçluyum onlar değil öyle mi! Ben hiçbir zaman ılık su demokratı olmayacağım. Her anını milletimle net olarak paylaşacağım. Bunu başaracağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye bu duruma net bir şekilde tanık olacak. Şimdi önceki Başkan Mevlüt Uysal’ın dönemini özellikle araştıracağız demiştik araştırdık. Bu ülkede terör sorunu ben İBB başkanı olunca mı başladı. Mevlüt bey görevdeyken İçişleri Bakanı sayın Soylu iken aynı dönemde terör sorunu yok muydu bu ülkede?