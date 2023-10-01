İmamoğlu İstanbul barajlarındaki son durumu açıkladı

Sağanak yağışlar İstanbul’u etkisi altına aldı. Ekrem İmamoğlu, barajlardaki son durum hakkında bilgiler verdi. İşte barajlardaki doluluk oranları…

İmamoğlu İstanbul barajlarındaki son durumu açıkladı

Meteoroloji 43 kente sarı ve turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı verirken İstanbullular ise bu sabaha kuvvetli yağışla başladı.

Dün akşam sağanak yağış hakkında uyarılar ve açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, barajlardaki son durum hakkında da bilgiler verdi.

'BARAJLAR SON 2 GÜNDE 7 MİLYON METRE KÜP SU TOPLADI'

İmamoğlu, barajlar hakkında son durumu şu sözlerle aktardı:

"Şu ana kadar 7 milyon metre küpe yakın bir suyu, barajlarımız toplamış durumda sadece şu son iki günde. Bunun büyük bir bölümünün de özellikle Avrupa yakasında olmuş olması da bizim için çok çok sevindirici. Umut ediyorum ki bu yağışlar, yine barajlarımıza pozitif etkisi yüksek şekilde olacaktır. İstanbul'umuzu Allah korusun. Mücadelemizi birlikte vereceğiz. İnşallah yarın sabah sadece bereketi konuştuğumuz bir sabaha uyanmış olalım"

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