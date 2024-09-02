İmamoğlu konuştu Ruslar hayranlıkla izledi. İBB Başkanına yoğun ilgi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Rossotrudniçestvo ve Moskova Belediyesi’nin katkılarıyla Moskova’da gerçekleştirilen BRICS ülkelerinin Uluslararası Belediye Forumu’na çevrimiçi katılım sağladı. İmamoğlu forumda önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRK DEMOKRATİK MUHALEFETİ İKTİDAR OLACAK"

İmamoğlu gerçekleştirdiği konuşmada muhalefetin iktidara geldiğinde Rusya ve diğer BRICS üyeleriyle faal iş birliğini savunacağına dikkat çekti. İmamoğlu, “Önümüzdeki seçimlerde iktidara geleceğine inandığım Türk demokratik muhalefeti, BRICS ülkeleriyle barışçıl, müreffeh ve aydınlık bir gelecek için iş birliği yollarını başlatacaktır” ifadelerini kullandı.

Rusya-Türkiye ilişkileri hakkında da açıklamalarda bulunan İmamoğlu, ilişkilerin gelişmesi için mükemmel fırsatların bulunduğunu ifade etti.

İmamoğlu, “Şehirlerimiz arasındaki bu insani temaslar ve dayanışma, ikili ilişkilerimizi güçlendirmek ve karşılıklı anlayışı güçlendirmek açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

"POPÜLER BİR POLİTİKACI"

Rus uzmanlar Foruma İmamoğlu’nun da konuşmacı olarak katılması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Sergey Markov, İmamoğlu’nun Moskova’da devlet düzeyinde gerçekleştirilen uluslararası bir toplantıya katılmasının Rus-Türk ilişkileri açısından önemli bir olay olduğunu vurguladı.

Markov, İmamoğlu’nun BRICS forumuna katılmasının Moskova-Ankara ilişkilerinin perspektifi açısından önemli bir gelişme olduğunu, İmamoğlu’nun Türkiye’de en popüler politikacılardan biri olduğunu, üstelik dünyanın en büyük kentlerinden biri olan İstanbul’un belediye başkanı olduğunu söyledi.

Ana muhalefet partisi CHP ve Moskova arasındaki ilişkilere hakkında da konuşan Markov, “Geçen sene cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Rusya’yı hedef alan sözleri, parti ve Moskova arasında ilişkileri kötüleştirdi diyebiliriz. Şimdi CHP’de yönetim değişti. Ekrem Bey’in Moskova’da Devlet Başkanlığı’nın desteğiyle düzenlenen bir foruma katılması ilişkilerinin geliştirilmesine iyi bir vesile olabilir. Önemli olan bu gelişmelerin tekrarlanması ve Rusya’da böyle forumlara katılımın sık sık sağlanması” ifadelerini kullandı.

Rus-Türk ilişkileri hakkında da konuşan Markov, “Evet biz Ekrem Bey’in mevcut iktidarın rakibi olduğunu çok iyi biliyoruz, Türkiye’deki gelişmeleri takip ediyoruz. Fakat bizim için önemli olan Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi, çok boyutlu iş birliğinin artırılması. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da, Sayın İmamoğlu da Rus-Türk iş birliğinin artırılmasından yana diye düşünüyorum” dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN EN MUHTEMEL ADAY"

Rusya’nın ünlü dış politika yorumcusu Fyodr Lukyanov da, “Sayın İmamoğlu, önümüzdeki dönemde Türkiye’de cumhurbaşkanlığı için en muhtemel adaylardan biri. Dolayısıyla bu faktöre dikkat çekmek lazım. Forumdaki konuşması çok genel. Fakat yine de mesaj verildi” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer üst düzey Rus yetkililer foruma tebrik mesajları gönderdi.