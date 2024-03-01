İmamoğlu: Kurum ile canlı yayına hazırım

Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu: Kurum ile canlı yayına hazırım
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, rakibi Murat Kurum ile yapılacak bir canlı yayına hazır olduğunu söyledi. Murat Kurum da “samimi değil” yanıtını verdi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, dün katıldığı TRT Haber yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirirken, İmamoğlu'nun sadece İstanbul'u konuşamayacağını ve projeler hakkında konuşamayacağını iddia etmişti.

Bugün, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyareti sırasında, Murat Kurum ile canlı yayında karşı karşıya gelmeye olumlu baktığını belirten İmamoğlu, medeni bir şehirde, İstanbul için bir süreç ve yarış olduğunda böyle bir ortamın önemli olduğunu ifade etti.

Ancak, Murat Kurum, İmamoğlu'nun açıklamalarını samimi bulmadığını ve İstanbul'u özne olarak görmesi gerektiğini belirtti. Kurum, İstanbul'u görmeyenlerin şehir hakkında konuşmak isteme çağrılarının samimi olmadığını ifade etti.

“ANKETLERDE ÖNDEYİZ”

Kurum, kendisine yöneltilen anket sonuçlarıyla ilgili soruya, içerideki salonun gösterdiği manzaranın anket sonucu olduğunu, sahada da aynı durumun söylendiğini belirtti. Anketin her zaman sahada olduğunu ve bu durumun kendilerini güçlendirdiğini iddia etti.

Kurum, İmamoğlu'nun durumunun şaşırdığını öne sürdü ve anketlerde önde olduklarını iddia etti.

İmamoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili Kurum'un samimiyetsizlik hissiyatını ifade etmesi ve seçim sürecindeki değerlendirmeleri önemli bir siyasi tartışmayı yansıtıyor.

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