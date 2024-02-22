İmamoğlu, Kurum'a bilboard yanıtını TRT üzerinden verdi. 'Vah vah çok üzüldüm'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'de gazetecilerin soruların yanıtladı. Sir gazetecinin "Mal varlığınızı açıklayacak mısınız" sorusuna İmamoğlu, "Ben 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı olurken de, 2019'da büyükşehir belediye başkanı olurken de mal varlığımı açıkladı. Şimdi de açıklayacağım. Bu bizim en rahat olduğumuz konu" dedi.

KURUM'A BİLBOARD YANITI VEREN İMAMOĞLU TRT'YE YÜKLENDİ

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un, "Parasını verdiğimiz bilboardları söküyorlar" açıklamasına şu yanıtı verdi:

"Vah vah, çok üzüldüm! Kendisine buradan mağduriyet yaratmak istiyorsa bu hiç tutmaz."

"5 yıldır devletin kurumu, benim vergilerimle çalışan TRT'de 1 dakika haberim yapılmadı. Devletin kurumları İBB'nin kampanyasını reklam olarak almadı."

"Türkiye'de 8-9 kanal bizim ilanlarımızı parasıyla bile almıyor. Neymiş, bilboardları söküyorlarmış... Vah vah, çok üzüldüm..."