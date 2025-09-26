İmamoğlu, miting çağrısını Atatürk'ün sözüyle yaptı!

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu CHP’nin yarın Afyonkarahisar’da yapacağı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılım çağrısı yaptı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'meşruiyet' göndermesi

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Geldikleri gibi giderler… Afyonkarahisarlı hemşehrilerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum. 27 Eylül Cumartesi 16.00 Afyonkarahisar Zafer Meydanı