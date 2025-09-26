Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'meşruiyet' göndermesi

ABD Büyükelçisi Tom Barrack, Erdoğan–Trump görüşmesi öncesi Trump’ın "Onlara meşruiyet verelim" dediğini anlattı. CHP, İYİ Parti ve Gelecek Partisi temsilcileri açıklamayı “itibar zedeleyici” olarak değerlendirdi.

"MEŞRUİYET MİLLETTEN ALINIR"

2023 seçimleri hatırlatan CHP lideri Özgür Özel'in 'Meşruiyet milletten alınır' çıkışının ardından bir "Meşruiyet" açıklaması da tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu da "Meşruiyet milletten alınır." paylaşımıyla dikkat çekti.

Özgür Özel'de bugün yaptığı "Meşuriyet Trump'ın demesiyle oluyor mu? Aklınıza başınıza toplayın. Meşruiyet milletten alınır." çıkışıyla gündem olmuştu.

İmamoğlu'nun paylaşıma beğeni ve yorum yağıyor.

Öte yandan, Barrack, Erdoğan-Trump görüşmesi öncesinde yaptığı “meşruiyet” açıklamasına dair konuştu.

Barrack "Bu meseleler 10 yıldır devam ediyor. ‘S-400’ler, F-35’ler, F-16’lar, Halkbank. Bu karmaşa. Dost mu, düşman mı? Rusya’yla iş yapıyorlar. Onlar muhafazakâr Müslümanlar. Onlar saldırgan Müslümanlar. Müslüman Kardeşler’i kınamadılar. Hamas’ı kınamadılar. Hep aynı kafa karıştırıcı meseleler. O yüzden başkanımız diyor ki, ‘Biliyor musunuz? Bunların hepsinden yoruldum.’ Cesur bir adım atalım ve ilişkiyi ilişki bazında kuralım, onlara ihtiyaç duyduklarını verelim: Meşruiyet. Çünkü mesele kırmızı çizgiler değil" ifadelerinde kullandığı "meşruiyet" kelimesiyle "saygıyı kastettiğini" öne sürmüştü.

