İmamoğlu nöbeti sürüyor! İşte geceden sabaha yaşananlar...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının üçüncü gününde başta Saraçhane olmak üzerinde ülkenin birçok noktasında eylemler yapılıyor. İşte geceden bugüne yaşananlar...

İSTANBUL

İstanbul'da üniversite öğrencileri, siyasi parti örgütleri ve sendikaların da arasında olduğu gruplar, İstanbul Belediyesi civarında alınan güvenlik önlemlerine ve yolların kapatılmasına rağmen Saraçhane'ye yürüdü. Yürüyüşte "İTÜ'den ODTÜ'ye selam", "Üniversite Biat Etmez" gibi pankartlar taşındığı görüldü.

Saraçhane'de toplanan kalabalığın içinde Taksim'e gitmek isteyen bir grup Bozdoğan Kemeri'ne doğru hareket etti. Burada polis güçleri ve göstericiler karşı karşıya geldi. Polis, Bozdoğan Kemeri yakınlarında göz yaşartıcı gaz ve sis bombalarıyla müdahale eti. Polis eylemcilere müdahale ederken, üzerlerine gaz sıktı.

ANKARA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto için Ankara Güvenpark'ta miting düzenlendi. CHP Ankara İl Başkanlığı'nın çağrısıyla düzenlenen mitinge binlerce yurttaş destek verdi.

Güvenpark'tan toplanan kalabalık Kızılay Meydanı'na taştı. Protestoların artmasıyla Atatürk Bulvarında polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Meşrutiyet Caddesi üzerinde de slogan atanlara müdahale edildi. Biber gazından etkilenen protestocular, ara sokaklara dağıldı.

İZMİR

CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden öğrenciler, İzmir'de de polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Bornova’dan AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na yürümek isteyen öğrencilere polis, TOMA'lardan tazyikli su sıktı, biber gazı ve "plastik gaz kapsülleri" olduğu belirtilen cisimlerle müdahale etti.

Uzun süre polisin sert müdahalesine maruz kalan öğrenciler, yarın tekrar bir araya gelmek üzere dağıldılar.

TRABZON

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlatılan Adalet Yürüyüşleri Trabzon’da devam ediyor. Binlerce vatandaş, protestoların üçüncü gününde de Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’daki Adalet yürüyüşüne katıldı, “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı.

Trabzonlu hemşehrileri İmamoğlu’na sahip çıktıklarını, bu durumun sadece İmamoğlu’na yapılan haksızlık olmadığını, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi olduğunu dile getirdi.

RİZE

Başta CHP olmak üzere çeşitli siyasi parti temsilcileri, STK ve meslek örgütleri İmamoğlu’na destek vermek için Rize merkezde protesto eylemleri düzenliyor. Ayrıca Pazar, Fındıklı, Güneysu’dan sonra Ardeşen ilçesinde Atatürk caddesinde toplanan onlarca yurttaş İmamoğlu’na destek vermek için yürüyüş düzenledi.

BURSA

İstanbul’da yaşanan gözaltılara karşı tüm Türkiye’de eylemler sürerken, Bursa’da da üniversite öğrencileri dün üniversite kampüsünde yaptıkları yürüyüşün ardından bugün Fomara Meydanı’nda bir araya geldi. Eylem öncesi polis Fomara Meydanı’nı bariyerle kapatarak eyleme katılmak isteyen öğrencileri üst araması yaparak alana aldı. 18.30’da meydanda toplanan öğrenciler burada eylem öncesi pankart ve dövizlerini hazırladı.

Eyleme siyasi parti, sendika ve kitle örgütleri de destek verdi. Kitlenin artmasıyla birlikte polis barikatları açıldı. Kent Meydanı’na doğru yürüyen binlerce kişi, 'kurtuluş sokakta sandıkta değil', 'hükümet istifa' 'her yer Taksim her yer direniş' sloganları attı.

MALATYA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. CHP Malatya İl Başkanlığı önünde toplanan binlerce kişi Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen gözaltı kararının üçüncü gününde de birçok şehirde tepkiler ve protestolar sürüyor. CHP Malatya İl Başkanlığı önünde toplanan yurttaşlar, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Her yer Taksim her yer direniş”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganları attı.

İZMİT

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı süreciyle ilgili protesto eylemleri İzmit’te devam ediyor. Belediye İş Hanı önünde toplanan grup, yürüyüş yapmak istedi. Ancak polis ekipleri, grubun yürüyüşüne izin vermeyerek müdahalede bulundu.

Bölgeye sevk edilen TOMA, grup ile polis arasında engel oluşturdu. İzmit Belediyesi'ne ait çöp araçları da polis ekiplerinin engelleme amacıyla Yürüyüş Yolu'na yönlendirildi. Polis, bu araçlara da müdahale etti. Eyleme destek vermek için gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in beraberindeki CHP Kocaeli Milletvekilleri de yaşanan arbedenin içinde kaldı. Bölgede gerginlik devam ediyor.

DENİZLİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkank Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. İstanbul ve İzmir'deki eylemlerin bir benzeri de Denizli'de yapıldı. Pamukkale Üniversitesi öğrencileri tepkilerini dile getirmek için Amfi Park'ta toplandı.

Eylemin izinsiz olduğunu belirten polis öğrencileri dağılması konusunda uyardı. Uyarılar karşılıksız kalınca polis öğrencilere biber gazı ve TOMA ile müdahale etti. Olayda 7 öğrenci gözaltına alındı.

ANTALYA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, Antalya’da akşam saatlerinde büyük bir protesto düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi’nin kampüsünde bir araya gelen öğrenciler, dışarı çıkarak bir yürüyüş gerçekleştirmek istediler.

Kampüsün dışındaki grup ile üniversitenin kapısı önündeki protestocular arasında gerginlik yaşandı. Polis, TOMA aracından su sıkarak müdahalede bulundu. Yaşanan arbede sırasında yaklaşık 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

KONYA

Konya’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı protesto düzenlendi. Kent merkezinde bir araya gelen bir grup vatandaş, İmamoğlu'na desteklerini göstermek ve hukuki sürecin adil bir şekilde işlemesi gerektiğini vurgulamak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Protestocular, "Sanatçıymış Konuşacak" şeklinde dikkat çekici pankartlar da taşıdılar. Bu pankart, İmamoğlu'nun tutuklanmasının, sanat ve ifade özgürlüğü üzerinde oluşturulmak istenen baskıyı sembolize etmek amacıyla taşındı. Eylemciler, İmamoğlu'nun siyasi bir figür olmasının ötesinde, adaletin herkese eşit uygulanması gerektiğine dikkat çektiler.

MUĞLA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem imamoğlu'nun göz altına alınmasına Muğla da tepkiler devam ediyor.

CHP Muğla il teşkilatı tarafından Menteşe ilçesinde bulunan Sınırsızlık Meydanında bir eylem gerçekleştirildi. Eyleme Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, CHP'li ilçe Belediye Başkanları, CHP İl ve İlçe Yönetimi üyeleri, STK'lar Sendika Temsilcileri üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı eylemde vatandaşlar 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' , ' Hükümet İstifa' , ' Kurtuluş yok ya hep beraber ya hiç birimiz' sloganları atıldı.

HATAY

CHP'nin tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak düzenlediği Ekrem İmamoğlu için protesto gösterisine Hatay da sokağa çıkarak destek verdi. Alkış ev sloganlarla yürüyen Hataylılar, "Armutlu burada saray nerede" "Ekrem İmamoğlu yalnız değildir" sloganları attı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir’de İmamoğlu’nun gözaltı kararını protesto etmek için yapılan eylemler devam ediyor. Anadolu Üniversitesi’nde akşam saatlerinde başlayan eylem gece geç saatlere kadar devam etti.

Anadolu Üniversitesi’nde bir araya gelen öğrenciler CHP’nin İmamoğlu’na destek için düzenlediği mitinge katılmak üzere Odunpazarı Meydanı’na yürüdüler. Miting sonrası eyleme devam öğrenciler tekrar Anadolu Üniversitesi’ne yürüdü. Anadolu Üniversitesi'nde polis ile arbede yaşayan gençler biber gazı ve tomalar ile durdurulmaya çalışıldı.

ARTVİN

Artvin’de binlerce kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etmek için Hastane Kavşağı’nda toplandı. “Hükümet istifa!”, “Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanımız!” sloganları eşliğinde Artvin Belediyesi önüne yürüyen kalabalık, demokrasi ve hukuk taleplerini haykırdı.

IĞDIR

CHP Iğdır İl Örgütü ve yurttaşlar, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki göstermek için yürüyüş düzenledi.

“Hak, hukuk, adalet” sloganlarının atıldığı yürüyüşe Deva Partisi Iğdır İl Başkanı Av. Yusuf Aslan, Türkiye İşçi Partisi İl Başkanı Yusuf Sığıngan ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Demokratik kitle örgütleriyle birlikte yürüyen CHP il örgütünün yürüyüşü dün saat 20.00’da Valilik Yolundaki İnci Düğün Salonunun önünden başladı. Belediye meydanındaki CHP il binasının önüne kadar yürüyen kitle sık sık Ekrem İmamoğlu lehine sloganlar attı.

" HÜKÜMET İSTİFA" SLOGANLARI YÜKSELDİ

Yürüyüş sırasında "Hak, hukuk, adalet", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz, Susma sustukça sıra sana gelecek ve hükümet istifa" sloganları atıldı.

PROTESTOLARDA 343 KİŞİ YAKALANDI

Protestolarda vatandaşlar, polis müdahalesine maruz kalırken birçok kentte gözaltılar yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 343 yurttaşın yakalandığını açıkladı.